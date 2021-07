Zůstane Hamilton? Je to pro nás priorita, zní z klubu

Carolina má vynikající tým, který v nejbližších letech bude mířit na Stanley Cup. Jedním ze základních stavebních kamenů je obránce Dougie Hamilton, jemuž ovšem za pár dní končí smlouva. Před několika týdny dokonce dostal povolení jednat s ostatními týmy, nakonec se však zdá, že by mohl zůstat v Carolině.

„S Dougiem a jeho agentem komunikujeme pořád,“ řekl Pierrovi LeBrunovi generální manažer Canes Don Waddell. „Řekl nám, že to chce probrat po draftu. Teď má dost informací o tom, jak to letos na trhu vypadá. Našim cílem je udržet ho. Samozřejmě za normální peníze. Je důležitým hráčem, ale taky existuje platový strop. Musíme být rozumní.“

Bude zajímavé sledovat, kolik peněz nakonec Hamilton dostane. Původně požadoval něco mezi osmi a devíti miliony dolarů. V posledních dnech hvězdní ligoví obránci v čele s Calem Makarem dostali nasypáno tolik, že by Hamilton ze své ceny neměl ustupovat.

Podle Waddella to ale jednání s Hamiltonem neovlivňuje.

„Ceny odpovídají potřebám týmům. Nám je to celkem jedno, naše myšlení to nijak nemění. Tým budeme stavit tak, jak jsme to dělali doposud,“ dodal.

Čas ale kvapí. Do otevření trhu zbývají dva dny. Pokud se Hamilton s Carolinou nedomluví, může podepsat kdekoliv jinde. Velký zájem by údajně měli v New Jersey, kde mají navíc spoustu místa pod platovým stropem.

„Možná si pomýšlí na vyšší plat, než nabízíme. My ale stavíme tým, který chce dojít až na vrchol. To by ale nešlo s velkými smlouvami. Dougie ví, jak na tom jsme. Udělali jsme mu férovou nabídku, nad kterou přemýšlí. Je naší prioritou, aby zůstal,“ zopakoval Waddell.

Pokud by ale bývalý obránce Calgary opravdu odešel, Canes by museli hledat náhradu. Jednou z možností by mohl být Tyson Barrie. Tedy za předpokladu, že by se stejně jako Hamilton nedomluvil na podmínkách smlouvy se svým stávajícím klubem.

„Dougie hraje obrovskou roli v naší přesilovce, takže kdybychom hledali náhradu, dívali bychom se tímto směrem,“ naznačil Waddell.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+