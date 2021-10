Zpátky na místě činu! Hakstol se vrací do Philadelphie

Když se rozlosoval program NHL, Dave Hakstol rozhodně hledal dvě data. To první je jasné – kdy a proti komu jeho tým začne premiérovou sezonu. Druhé nejdůležitější datum spadá do tohoto týdne. Hakstol se totiž poprvé vrátí do Philadelphie. Byli to právě Flyers, kteří mu dali první příležitost koučovat v NHL.

Byla půlka prosince 2018 a Hakstol za sebou měl tři sezony a jednatřicet zápasů. Vedení Flyers však došla trpělivost a sympatického kouče vyhodilo. Dnes v noci to od té doby bude poprvé, co se Hakstol jako hlavní trenér vrátí na místo činu. Zkušenější a odhodlaný. Stal se totiž prvním trenérem historie Seattlu.

„Zažil jsem tam dobré i zlé. To je potřeba, jenom tak můžu růst,” vzpomínal na své první angažmá. „Tehdy jsem byl hodně sebevědomý a snažil jsem se do týmu implementovat věci, kterým jsem věřil. Teď jsem sice stejný, ale o dost zkušenější.”

Byl to právě Hakstol, kdo odstartoval trend najímaní nezkušených trenérů, respektive koučů bez zkušeností s NHL. Jedenáct let trénovat na Dakotské univerzitě, následně si ho v květnu roku 2015 vybrali Flyers, kteří chtěli jít jiným směrem.

Po zkušenosti na lavičce Philadelphie strávil ještě dva roky jako asistent v Torontu. Když byl na konci letošního června oznámen jako první trenér v historii organizace Kraken, dodal, že se mnohem lépe cítí jako hlavní trenér.

„Všechno se pro mě zpomalilo. A nemyslím jen rychlost, jakou hrají hráči. Na všechno se dívám s větším rozhledem, možná uvažuji trochu racionálněji,” přemítal Hakstol. „Ať už tomu budu říkat, jak chci, jsem si jistý, že je to díky nabytým zkušenostem.”

Zkušenosti bude rozhodně využít už dnes v noci našeho času. Se svým týmem totiž přijede poprvé do Philadelphie, kde za tři roky stihl kus práce. Dvakrát se dostal do play off, nicméně pokaždé z toho bylo brzké vypadnutí. Chybami se člověk učí, říká se však. A Hakstol doufá, že to v aréně Flyers všem ukáže.

„Jasně, že v to doufám,” usmál se trenér Krakenů. Ti si zatím ve svých prvních třech zápasech vyzkoušeli všechny tři možné výsledky. Mají po jedné výhře, jedné prohře a jednou brali bod za prohru po prodloužení. „Taky doufám, že jsem se za ty roky jako trenér zlepšil. Pořád se však chci zlepšovat, a to ve všech směrech,” zakončil.

