Zklidní se Kadri? Spoluhráči mi pořád věří, říká

Když před běžným hokejovým fanouškem zmíníte Colorado Avalanche, asi se mu vybaví jména jako Nathan MacKinnon, Cale Makar či Gabriel Landeskog. Mezi důležité hráče se však řadí i Nazem Kadri. Ten je vidět pro své hokejové umění, více ho ale zastiňují občasné výbuchy, za které je následně suspendován. Dle jeho slov to ale v týmu nikomu nevadí.

Těch výbuchů nebylo pár. Kadri už byl ligou za ošklivé zákroky potrestán několikrát. Co se týče trestů na více než jeden zápas, tak těch posbíral hned šest.

Nabízí se tak otázka, jestli toho spoluhráči nemají dost. Další zbytečný zákrok, za který pykají i hráči okolo něj. Přeci jenom šlo o play off a Kadri patří mezi důležité útočníky.

„Ne, to bych vůbec neřekl,“ bránil se Kadri. „Moji spoluhráči ví, jaký jsem a jaká jsem osoba. Chápou mě. Rozumí tomu, že jsem extrémně soutěživý a že na ledě udělám vše proto, abychom vyhráli. Když je to potřeba, klidně hraju tvrdě každý zápas.“

Naposledy dostal osmizápasový trest v květnu, kdy v zápase play off proti St. Louis způsobil otřes mozku Justinu Faulkovi.

„Tenhle konkrétní zákrok... snažil jsem se jenom bránit,“ vyjádřil svůj pohled na věc hokejista, který má předky v Libanonu. „Kdybych nezasáhl, mohl klidně skórovat. V žádném případě jsem ho nechtěl zranit. Jenom jsem se snažil předejít tomu, aby dal gól. Všechno se to stalo hrozně rychle. Jsem rád, že už je v pořádku.“

Po letech v Torontu se pro sezonu 2019/20 přesunul do Colorada. Letos tak vstoupí již do své třetí sezony v dresu Lavin.

Zatím si nevede vůbec špatně. V obou sezonách odehrál kolem padesáti utkání a v obou se dostal přes hranici třiceti bodů. Zvlášť exceloval v play off 2020, kdy v patnácti utkáních získal hned osmnáct bodů. Jak vidno, pro tým je opravdu důležitý, ztracená důvěra by tak mohla všechno zhatit.

„Nic takového se neděje, všichni mu věříme,“ potvrdil jeho kolega Mikko Rantanen. „Bylo to na prd, protože zmeškal skoro celé play off, ale je to zkušený hráč a určitě se poučil.“

Podobná slova volil i lodivod Avalanche Jared Bednar. „Hodnotím Nazema podle toho, jakou tu odvedl práci. Myslím, že jeho spoluhráči to mají podobně,“ dodal. „Možná byl v ten moment přemotivovaný, ale byla to také nešťastná souhra náhod. Přišlo to ve špatný moment.“

