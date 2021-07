Živě: Vstupní draft NHL 2021: Jedničkou Owen Power!

Každý mladý hokejista sní o tom, že si jednoho dne zahraje v nejlepší hokejové lize světa. Během dnešní noci se hned jednatřicet mladíků k tomuto cíli výrazně přiblíží. Čeká nás vstupní draft 2021! V článku budeme výběry týmů průběžně aktualizovat.

1. Buffalo Sabres - Owen Power (O)

2. Seattle Kraken - Matthew Beniers (C)

3. Anaheim Ducks - Mason McTavish (C)

4. New Jersey Devils - Luke Hughes (O)

5. Columbus Blue Jackets - Kent Johnson (C)

6. Detroit Red Wings - Simon Edvinsson (O)

7. San Jose Sharks - William Eklund (LK)

8. Los Angeles Kings - Brandt Clarke (O)

9. Arizona Coyotes (původně Vancouver) - Dylan Guenther (PK)

10. Ottawa Senators - Tyler Boucher (PK)

11. Arizona (neplatný)

12. Columbus Blue Jackets (původně Chicago) - Cole Sillinger (C)

13. Calgary Flames - Matthew Coronato (PK)

14. Buffalo Sabres (původně Philadelphia) - Isak Rosen (PK)

15. Detroit Red Wings (původně Dallas Stars) - Sebastian Cossa (B)

16. New York Rangers - Brennan Othmann (LK)

17. St. Louis Blues - Zachary Bolduc (C)

18. Winnipeg Jets - Chaz Lucius (C)

19. Nashville Predators

20. Edmonton Oilers

21. Boston Bruins

22. Minnesota Wild

23. Dallas Stars (původně Washington)

24. Florida Panthers

25. Columbus Blue Jackets (původně Toronto)

26. Minnesota Wild (původně Pittsburgh)

27. Carolina Hurricanes

28. Colorado Avalanche

29. New Jersey Devils (původně NY Islanders)

30. Vegas Golden Knights

31. Montreal Canadiens

32. Chicago Blackhawks (původně Tampa Bay)

Výměny během prvního kola:

- Detroit obětoval tři výběry na letošním draftu (23., 48. a 138.), aby od Dallasu získal volbu s číslem 15.

