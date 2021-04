Že si vzal Carter číslo 77? Fantastické, povídá legendární Coffey a vyhlíží Stanley Cup

Je to nezvyklý pohled. Stejně divný jako představa, že by se na ledě v pittsburském dresu s osmašedesátkou proháněl někdo jiný než Jaromír Jágr. Paulu Coffeymu ale vůbec zvláštní nepřijde. Pranic mu nevadí, že Jeff Carter po přestupu k Tučňákům zůstal věrný svému oblíbenému numeru. Numeru, které v populárním klubu až do tohoto týdne nosil jediný muž. Doktor, přezdívali mu. Ano, vynikající bruslař a precizní tvůrce hry Coffey.

Coffey byl zkraje devadesátek jedním z klíčů, co Pittsburghu odemkly cestu ke Stanley Cupu.

Experti se shodují, že hned po Mariu Lemieuxovi měl na prvním poháru nejzásadnější podíl. A že díky zkušenostem z Edmontonu, kde patřil do zlaté dynastie Olejářů, výrazně pomohl ke stvoření nových šampionů.

Jeho číslo 77 je tak pro řadu fanoušků Pens nedotknutelné. To, že po něm Carter sáhl, vnímá leckdo jako svatokrádež. Ne tak Coffey. Ten, jehož slovo by mělo mít největší váhu, říká v rozhovoru pro The Athletic: "Je to fantastické, že si Jeff vzal sedmasedmdesátku."

"Není to moje numero, nijak si ho nenárokuji," vysvětluje Coffey a čiší z něj skromnost. "Něco jiného by bylo, kdyby si Jeff řekl o Mariovu šestašedesátku," dodává a jasně ukazuje, že se nestaví po bok největší klubové legendy.

Přitom by klidně mohl, na piedestal patří. Těch necelých pět sezon v Pittsburghu válel, tou dobou patřil mezi největší hvězdy NHL. Jak píše The Athletic, postaral se i o klubové rekordy, které překonal až další výjimečný zadák. Kris Letang.

Coffeymu se Carterova volba nijak nepříčí snad i z toho důvodu, že zkušeného centra respektuje. Oceňuje jeho výtečnou kariéru, váží si ho i po lidské stránce. "Jeff je opravdový profesionál. Ztělesňuje všechno dobré, o čem hokej je."

Na každý pád platí, že Coffey vypadává z poměrně úzkého klubu hráčů, kteří byli u Penguins jedinými nositeli svého čísla. Z klubu, kde najdete třeba Petra Nedvěda (93), Martina Straku (82), Sidneyho Crosbyho (87) Jágra nebo Lemieuxe.

Jen Lemieux má jistotu, že mu primát zůstane. Jeho trikot totiž visí pod stropem domácí haly.

Dost bylo "numerologického" okénka. Pozornost si zaslouží především samotný fakt, že Tučňáci Cartera získali. Přišel v něm ostřílený forvard, co ví, jaká je cena za úspěch v NHL. Dvojnásobný šampion, co bývá chválen za vůdčí kvality. K tomu si přidejte pravé držení hole.

Toho si všímá i Coffey. "Takových středních útočníků jsme za Sidovy éry v Pittsburghu moc neměli," podotýká. Carter navíc nepřišel jen pro aktuální play-off, smlouvu má až do roku 2022 a chystá se ji dodržet. "Pořád to v sobě má," míní Coffey.

Šestatřicetiletý veterán při debutu sklidil pochvaly ze všech stran, v noci na neděli pak nastoupil za svůj nový mančaft podruhé.

Coffey mu věří, stejně jako celému kádru Pens. "Kluci hráli už před Jeffovým příchodem skvěle. Mají reálnou šanci získat pohár. Obzvlášť, když se vrátí Jevgenij Malkin," je přesvědčená hokejová legenda. Samozřejmě, má pro Pittsburgh slabost, není nestranná.

Na druhou stranu se ale těžko vyvrací rozšířený názor, že by Pittsburgh mohl být černým koněm letošních vyřazovacích bojů.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+