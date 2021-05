Zamíchají kartami série? Tampa Bay se těší na návrat Kučerova a Stamkose

Kdy jindy, když ne letos? Alespoň to razí příznivci Floridy, která zakončila základní část šesti výhrami v řadě a v tabulce Centrální divize skončila druhá, před obhájci Stanley Cupu z Tampy. Právě Tampa vyzve Pantery v úvodním kole play-off, a byť papírové předpoklady tentokrát nehovoří v jejich prospěch, do bojů o úspěch vytáhnou i dva žolíky v podobě Stevena Stamkose a Nikity Kučerova, který se letos představí dokonce poprvé.

Stamkos v této sezoně stihl odehrát 38 zápasů, ve kterých dal 17 branek a přidal 17 asistencí. Naposledy se na ledě objevil 9. dubna a od té doby nehrál kvůli zranění v dolní polovině těla.

Jeho návrat může být pro celou Tampu vzpruhou, přece jen je to kapitán a hlavní osobnost celého týmu, byť loňskou cestu Blesků ke Stanley Cupu prakticky celou vynechal. „Je ohromně těžké naskočit rovnou do play-off, když jste vynechali měsíc, nebo celou sezonu,“ je si vědom složité pozice jak své, tak i Nikity Kučerova. „Není nic, co by vás připravilo, dokud neskočíte přímo do ohně. Jediné, co můžete, je vrátit se k tomu, jak jste se na ten okamžik připravovali.“

Stamkosovy zkušenosti se Tampě rozhodně hodí. Sezonu Lightning zakončili šňůrou tří porážek v řadě a ani jejich bilance s Floridou nebyla zrovna ideální. V posledních třech duelech s nimi dokonce prohráli s bídným skóre 4:14.

Vzpruhou může být rozhodně i návrat Kučerova, strůjce posledního úspěchu v bojích o Stanley Cup (ve 25 zápasech zaznamenal 7 branek a přidal 27 asistencí). Jeho návrat do akce už potvrdil trenér Jon Cooper. Ale v jaké formě se na led dostane?

Nesmíme opomenout, že naposledy hrál 28. září, kdy také nad hlavu zvedl Stanley Cup. V prosinci se totiž podrobil operaci kyčle a kvůli tomu vynechal celou základní část.

„Musím se opravdu rychle přizpůsobit, pokusit se co nejvíce zpomalit hru a využít své schopnosti a hlavu k přemýšlení o hře a akcích,“ věří si Kučerov před startem play-off. „V průběhu série se budu rychlosti přizpůsobovat. Snad to nebude trvat dlouho.“

„Ale cítím se skutečně dobře. Nic mě netrápí, cítím se silný a mám pocit, že i lepší než kdy předtím,“ dodal Kučerov.

Úvodní zápas série mezi Floridou a Tampou se odehraje už v noci z neděle na pondělí. Pomohou Stamkos s Kučerovem strhnout boje o postup na stranu obhájců titulu? To se dozvíme nejpozději za dva týdny.

