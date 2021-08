Zadorov se po přesunu z Chicaga upsal Calgary. U Flames zůstává Välimäki

Šestadvacetiletý ruský obránce Nikita Zadorov si v NHL vyzkouší své čtvrté angažmá. Na konci července jej Calgary získalo z Chicaga za 3. kolo letošního draftu, přičemž až nyní vedení kanadského celku podepsalo s vytáhlým zadákem smlouvu. Na ledě se tak Zadorov bude potkávat kupříkladu s Juusem Välimäkim, s nimž Calgary uzavřelo nový dvouletý kontrakt.

Zadorov byl v hledáčku Flames delší dobu. Až před necelým měsícem se jim jej podařilo získat, jenže účastník letošního světového šampionátu v ledním hokeji neměl podepsanou smlouvu na další sezonu. Nakonec si šest dnů před plánovanou arbitráží s Calgary plácl, takže nepříjemné dohadování o kontraktu absolvovat nemusí.

„Je to velká úleva, protože arbitráž není příjemná pro žádného hokejistu. Je to složitý proces, navíc těžko říct, jak by to ovlivnilo můj vztah s novým klubem. Jsem rád, že jsme se dohodli. Teď už vzhlížím jen a pouze k nové sezoně,“ hlásil Zadorov po podpisu.

Následně doplnil: „Na angažmá v Calgary se moc těším. Jsem za něj připraven vyhrávat velké zápasy. Určitě chceme postoupit do play-off a v něm dojít co nejdále, to je náš jednoznačný cíl. Zároveň se těším na spolupráci s trenérem Darrylem Sutterem, na nějž jsem slyšel mnoho pozitivních slov."

Dohodl se na roční smlouvě, která mu vynese 3,75 milionu dolarů. Po Noahu Hanifinovi, Rasmusi Anderssonovi a Christopheru Tanevovi se stane čtvrtým nejlépe placeným obráncem týmu.

Moskevský rodák poprvé do NHL naskočil v ročníku 2013/2014. Po necelých dvou sezonách v Buffalu ale okusil angažmá v Coloradu, kde strávil dlouhých pět sezon. Loni si zahrál v dresu Chicaga. Tam nastřádal osm kanadských bodů v pětapadesáti duelech. Šestnáctka draftu 2013 v NHL celkově nasbírala 411 zápasů v základní části a dalších 33 v play-off.

Radovat se z nové smlouvy může i dvaadvacetiletý finský obránce Juuso Välimäki, jenž se v kádru Calgary v minulém roce postupně zabydlel. Premiéru si sice připsal už před dvěma lety, ale ročník 2019/2020 musel vynechat celý kvůli problémům a následné rehabilitaci s podvrtnutým kotníkem.

Loni si dohromady zahrál 68 duelů. K devětačtyřiceti zápasům za Calgary si připsal ještě 19 utkání ve finském Ilves. Nyní se s organizací Flames dohodl na smlouvě pro další dvě sezony, která mu dohromady vynese 3,1 milionu dolarů.

