Zadinův agent pobouřil kanadské kluby. Přes média se pokouší vydupat výměny

Ve své stáji má vícero špičkových hokejistů, včetně Taylora Halla, Mitche Marnera nebo Maxe Domiho. Zastupuje i českého střelce Filipa Zadinu, zažil s ním už draft v roce 2018. Darren Ferris zkrátka není mezi hráčskými agenty žádné ořezávátko, ostatně časopis The Hockey News ho před dvěma lety zařadil mezi stovku nejvlivnějších osobností hokejového světa. Teď se Ferris ocitl pod palbou kritiky. Za to, jak bojuje o nové štace pro své klienty.

Stačila jedna věta a Ferris roztočil kolotoč událostí.

Když byl o víkendu v kontaktu s uznávaným novinářem Elliottem Friedmanem, potvrdil mu zvěsti o tom, že by calgarský forvard Sam Bennett rád přestoupil jinam. "Ano, je to pravda, Sam by byl rád, kdyby Flames jeho trejd zvážili," pověděl Ferris do telefonu.

Sportovní weby okamžitě zaplavily texty o tom, že Bennett žádá o výměnu. V kanadském klubu to vyvolalo pozdvižení. Nikdo v Calgary totiž neměl ani páru o tom, že třiadvacetiletý Kanaďan chce zvednout kotvy a vydat se o dům dál.

Bennett jedinkrát neřešil svou situaci s koučem, jeho agent Ferris se nespojil s generálním manažerem. Neproběhl žádný oficiální požadavek o přestup. Plameny tak hodně rozpálilo, že Ferris vypustil takovou informaci do médií.

"Nikdo uvnitř klubu nezpochybňuje Friedmanovu práci. Měl od Ferrise vyjádření, tak ho zveřejnil," popisuje reakci Calgary reportér Ron Francis ze Sportsnetu.

"Každý v organizaci se ovšem ptá, jak mohlo hráčského agenta napadnout, že postup, kdy nejprve informuje novináře, je tou správnou cestou," dodává. Flames jsou přesvědčení, že takhle se o hráčovo dobro neusiluje.

A nejsou jediní, kdo má momentálně na Ferrise pifku. Podobný scénář zažili v Montrealu. Ferris opět potvrdil žurnalistovi se značným vlivem, tentokrát Pierru LeBrunovi, že chce jeho klient pryč. Řekl mu, že kanadský bek Victor Mete požádal Habs o trejd.

Generální manažer Marc Bergevin to ale popřel. "Není to pravda a Victora vyměňovat nebudeme." Je tedy pravděpodobné, že Ferris obešel i jeho a opět se pokusil využít sílu médií ve svůj prospěch. Názory na jeho taktiku se různí, mnohým to nepřijde jako fair-play.

Ferris se nejspíše snažil vyvolat pocit urgence a naléhavosti. Je totiž nad slunce jasné, že ani Mete, ani Bennett nejásají nad svým současným vytížením. Bennett pendluje mezi třetí a čtvrtou lajnou, Mete nehraje vůbec.

Vydupe jim jejich agent přestupy? Půdu pro vřelé debatování s oběma generálními manažery si zrovna dobře nenakypřil.

