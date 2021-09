Začala příprava NHL! Frolík přispěl k vysoké výhře St. Louis

NHL se vrací zpět k tradičnímu formátu! A konec září zpravidla znamená velkou porci přípravných utkání. První duely se hrály v sobotu, jaké jsou jejich výsledky?

Repríza jednoho z prvních kol minulého play-off? Kdepak. Toronto i Montreal ani zdaleka nenastoupily v plné síle. Kanadskou partii však ozdobil návrat Johna Tavarese, jenž pomohl k výhře Maple Leafs v poměru 4:1 jedním gólem.

V torontské sestavě dostal příležitost Filip Král, kterého si klub zvolil na draftu 2018 v pátém kole. 24letý obránce, jenž má v kapse nováčkovskou smlouvu, strávil na ledě bezmála 19 minut a zapsal jeden bod do tabulky pravdy.

Také St. Louis a Minnesota vsadily spíše na méně známé tváře či mladou krev. V tréninkovém kempu Blues bojuje o místo v sestavě James Neal, jenž se blýskl hattrickem.

Ovšem smlouvu v St. Louis by si rád vybojoval i Michael Frolík, který upravil skóre na konečných 6:2 pro Bluesmany. Na straně poraženého týmu naskočil do hry Pavel Novák, kterého Wild draftovali v loňském roce.

TORONTO MAPLE LEAFS vs. MONTREAL CANADIENS

4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky:

11. Muzzin (Nylander, Brodie), 22. Tavares PPG (Nylander, Sandin), 28. Bunting (Brodie, Marner), 56. Gabriel – 59. Toffoli (Anderson, Romanov)

Česká & slovenská stopa:

Filip Král (TOR) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:52

ST. LOUIS BLUES vs. MINNESOTA WILD

6:2 (1:0, 1:1, 4:1)

Branky a nahrávky:

16. Saad (Tarasenko, Thomas), 23. Neal (Santini), 46. Barbašev, 46. Neal (Bozak, Bortuzzo), 60. Neal, 60. Frolík (Kostin, Barbašev) – 31. Beckman (Bitten), 45. Beckman (Bitten)

Česká & slovenská stopa:

Michael Frolík (STL) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:40

Pavel Novák (MIN) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:19

Další přípravná utkání

Neděle 26. září:

20:00 Florida Panthers vs. Nashville Predators

23:00 Washington Capitals vs. Boston Bruins

Pondělí 27. září:

00:00 Florida Panthers vs. Nashville Predators

01:00 New York Rangers vs. New York Islanders

02:00 Anaheim Ducks vs. San Jose Sharks

02:00 Winnipeg Jets vs. Ottawa Senators

03:00 Seattle Kraken vs. Vancouver Canucks

03:00 Calgary Flames vs. Edmonton Oilers

04:00 Vegas Golden Knights vs. San Jose Sharks

Florida a Nashville se střetnou hned dvakrát, změní přitom sestavu. San Jose též rozdělí své mužstvo. Nováček ze Seattlu pak vyzve Vancouver na neutrální půdě.

