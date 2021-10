Za pět minut dvanáct! Canucks si pojistili své mladé hvězdy

Všem fanouškům Vancouveru musel spadnout kámen ze srdce, obě největší naděje současného kádru nakonec vyřešily poslední detaily smluv a zůstávají na západě Kanady. Obránce Quinn Hughes i jeho kolega z útoku Elias Pettersson se dohodli na víceletých kontraktech.

Dlouho to vypadalo, že tahanice mezi hráči a organizací se protáhne až do sezony. Z této situace, která mohla teoreticky vzniknout, by však neprofitoval nikdo. Vzpomenout můžeme například na Williama Nylandera z Toronta, který se v totožné situaci objevil před třemi lety. Nakonec podepsal až v prosinci.

Spekulace o možném prodloužení obou hvězd začaly přicházet už ve čtvrtek večer, nicméně až v pátek byly tyto informace potvrzovány a konkretizovány.

Podle Pierra LeBruna z The Athletic si delší smlouvu domluvil Hughes, který si s Canucks plácl na šestiletý pakt s průměrným ročním platem 7,85 milionu dolarů. Využil tak trendu uplynulého léta, kdy byla všechna velká defenzivní jména štědře obdarována novými smlouvami.

Hughesovi bude v půlce října teprve dvaadvacet, i tak už je ale klíčovou postavou týmu. Důkazem budiž i minulá sezona, ve které byl sice střelecky slabší (tři góly), ovšem vše vynahradil v asistencích (38) či pobytu na ledě. Ze všech hráčů Vancouveru totiž na kluzišti strávil průměrně nejvíce času.

Jeho spoluhráč Pettersson prodloužil pouze o tři roky a za o něco skromnější peníze – 7,35 milionu dolarů ročně.

Švédský šikula je pro ofenzivu Kosatek naprosto stěžejním mužem. Do NHL vtrhl jako uragán a v prvních dvou odehraných sezonách získal shodně 66 bodů. Zcela po právu získal trofej pro nejlepšího nováčka ligy. V uplynulé sezoně odehrál pouze šestadvacet utkání, poté ho zabrzdilo zraněné zápěstí.

Zatímco Hughes bude po skončení kontraktu volným hráčem, Pettersson nikoliv. Pokud se po vypršení nové smlouvy nedomluví s organizací dřív, bude následovat stejný scénář, jako nastal letos.

Díky své kratší smlouvě bude opět podléhat statusu chráněného volného hráče, tudíž výhradní právo na jeho podpis budou držet ve Vancouveru.

