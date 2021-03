Winnipeg potřebuje defenzivní pomoc, nabízí se Ekholm a Savard

Problémy Winnipegu v obraně nejsou žádnou neznámou. Letos se navíc herně trápí i poslední jistota z dob, kdy byl tým z provincie Manitoba favoritem na Stanley Cup, Josh Morrissey. Klub tak nutně potřebuje posílit v defenzivních řadách. K dispozici by měl být Mattias Ekholm a David Savard.

„Potřebujeme zamezit soupeřům mít šance z prostoru z mezikruží,“ prohlásil Maurice po zápase v Montrealu, který jeho Jets prohráli 1:7. Jenže v prvních dvou utkáních proti Torontu se nic nezměnilo.

Winnipeg byl přestřílen v poměru 50 ku 77 a přestože jednou vyhráli a podruhé prohráli v prodloužení, na počet nebezpečných šancí nezvládli dvojzápas o propastných 34 (46-12).

Jde sice jen o dva zápasy, navíc proti nejsilnějšímu týmu divize, nicméně zlepšení se nedostavilo. A pro tým, který má ty nevyšší ambice, to není dobrá zpráva. Dá se tedy očekávat, že vedení Jets bude hledat posilu.

Pokud ji už teda nehledá.

Podmínka je jasná. Musí být defenzivně schopný. Jets totiž takový obránce chybí. Ano, Dylan DeMelo si odehraje své a chyby příliš nedělá, ovšem typický bek do prvních dvou párů to také není. Pomoc by Winnipeg mohl najít v Nashvillu a Columbusu.

Ani u jednoho celku se play-off neočekává, naopak fanoušci Predators si přejí přestavbu. Odchod Ekholma je na spadnutí, mluví se hodně o Bostonu, ale ani Winnipeg není opomenut.

Například Pierre LeBrun z The Athletic mluví o spojení švédského obránce s kanadských klubem jako o reálné možnosti.

Dokonce přišel také s interní informací. Generální manažer Nashvillu David Poile údajně volal do kanceláře Jets s dotazem směřovaným k finskému obránci, je jím Sami Niku. Ten totiž po dominantní sezóně v AHL nedostává již druhým rokem prostor v sestavě Winnipegu a výměna se tedy nabízí.

Právě on by mohl být součástí protihodnoty za Ekholma. Pokud se Poileovi skutečně líbí a velmi o něj stojí, mohlo by to pro kanadský klub velké plus. LeBrun se domnívá, že Sami Niku a volba v prvním kole draftu by měla stačit.

Druhou variantou je David Savard z Columbusu. Nejedná se v žádném případě o nejšikovnějšího beka v lize, zato poctivou prací patří mezi naprostou špičku. Hituje, blokuje, ale hlavně Columbus s ním čelí minimu šancí. Těm gólovým necelým dvěma na zápas, když je on na ledě. Jako jediný bek Blue Jackets drží toto číslo pod hranicí dvou.

Nikdo z obránců Jets není z analytického hlediska defenzivně lepší než Savard nebo Ekholm. A Winnipeg minimálně jednoho z nich potřebuje. Potřebuje, pokud pomýšlí na nejcennější trofej.

