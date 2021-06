Winnipeg má nůž na krku, Bruins a Islanders budou bojovat o mečbol

Dvěma zápasy dnes v noci pokračují boje o Stanleyův pohár. Winnipeg se za stavu 0:3 na zápasy pokusí odvrátit vyřazení, ještě předtím ale dojde na pátý duel vyrovnané série mezi Bostonem a New Yorkem Islanders.

0:30 Boston Bruins - New York Islanders

Bruins se v sérii dvakrát ujali vedení, svěřencům Barryho Trotze se ale v obou případech podařilo stav série vyrovnat. Čtvrtý duel rozhodl sedm minut před koncem Matthew Barzal a Casey Cizikas gólem do prázdné branky pojistil vítězství Islanders 3:1. V závěrečných šesti minutách utkání se Bruins dostali k jediné střele na branku.

Špatný zápas má za sebou třetí lajna Bruins, která dnes možná dozná změn. Trenér Bruce Cassidy připustil, že vyndá ze sestavy nevýrazného Jakea DeBruska, jehož by mohl nahradit Trent Frederic či Karson Kuhlman.

2:00 Montreal Canadiens - Winnipeg Jets

Jets v prvním kole spláchli Edmonton 4:0 na zápasy, nyní ale podobné blamáži čelí oni sami. Svěřenci Paula Mauriceho na kompaktní hru Habs, jejichž síla je rozložena do všech čtyř formací, absolutně nenašli recept. Winnipegu nepomohl ani čtyřzápasový trest pro elitního centra Marka Scheifeleho, jenž v utkání číslo jedn zbytečně knokautoval Jakea Evanse. Jeho zamýšlená náhrada na centru Pierre-Luc Dubois se v této sérii kolosálně trápí.

Winnipeg by se paradoxně měl vyvarovat přesilových her: druhý zápas rozhodl v oslabení Tyler Toffoli, v tom včerejším třetím Habs vstřelili další dvě branky v početní nevýhodě. Montreal svou formu načasoval skvěle a dnes zaútočí na sedmé vítězství v řadě, které by svěřencům Dominiquea Ducharmea zajistilo postup do semifinále.

