Vypusťte studenty! Posily z univerzit se znovu vyplácejí, nejvíce Caufield

Jakmile vyprší poslední minuta uzávěrky přestupů, manažeři z NHL zdánlivě ztrácejí manévrovací prostor. Do play off posílají materiál, který nakoupili, na zisk onoho pověstného posledního střípku do vítězné mozaiky nezbývá čas. Ale jeden způsob se přece jen najde – hráči z univerzitní NCAA. Strohý výkvět talentovaných mladíků téměř každým rokem dostává šanci v nejdůležitější fázi sezony. Letos zabodoval zejména Cole Caufield z Montrealu.

Dva zápasy o všechno, dvě asistence u vítězného gólu v prodloužení. Útočník Habs Cole Caufield zjevně nabyl schopnosti během klíčových chvil popravovat. Zatímco generální manažer Canadiens Marc Bergevin obléká v rozhodujících duelech play off červené sako pro štěstí, dvacetiletý přídavek z Univerzity ve Wisconsinu přispívá k úspěchu svého klubu mnohem účinnějším rituálem.

Malý, ale šikovný

Je skvělé, jak rychle se Caufield dokázal v NHL etablovat. Zatímco jiní benjamínci promarní několik sezon, než se konečně zahřejí do provozní teploty, hubené a se 170 centimetry nízké levé křídlo se ničeho nezaleklo. Uběhlo sotva půl druhého měsíce od chvíle, kdy Caufield nasedl do strojvůdcovské kabiny. S pomocí dalších kolegů nyní dovedl montrealský expres do stanice s názvem Semifinále. A to ještě v první dvojici klání proti Maple Leafs nedostal důvěru a na tréninku makal v pátém útoku. Že by zrovna on mohl Montrealu v play off tolik pomoci, na to byste nevsadili ani zlámanou grešli.

Z jakého důvodu se patnáctý muž předloňského draftu tak bleskově vypracoval? Odpověď patrně zná jeho nadřízený z Wisconsinu, bývalý trenér Colorada, Pittsburghu a Detroitu Tony Granato.

„Každý tým, který má za sebou většinu základní části, potřebuje nějakou jiskru, novou naději,“ myslí si ve vyjádření pro tiskovou agenturu Associated Press. „Neexistuje nic lepšího, než když se do sestavy přimíchá mladá energie. Jednoduše čerstvá síla, která rozproudí pohyb na ledě. To sedne kterémukoliv mužstvu.“

Dává pozor a učí se

Montreal tuto myšlenku potvrzuje tím nejlepším možným způsobem. Černý kůň této vyřazovací části se zrodil právě ve frankofonním Quebecu. Možná by ovšem vůbec nevyběhl ze stáje, kdyby mladý Američan s kanadským občanstvím nezařídil svými pasy trefy Nicka Suzukiho a Tyler Toffoliho. Kouč Dominique Ducharme může jen chválit.

„Ať už se bavíme o hře týmu nebo o jeho osobním výkonu, vždy poradě věnuje maximální pozornost. Když se pak do probíraných situací dostane znovu, reaguje odlišně,“ líbí se Ducharmovi. „Vidíme, jak se neustále zlepšuje, takže mu také daleko více věříme.“

Caufield ovšem není jediným študákem, který v letošní tahanici o Stanleyův pohár zabojoval o pozornost. V Coloradu vyzkoušeli Alexe Newhooka a finského útočníka Saampa Rantu. Druhý jmenovaný dokonce během play off prožil svůj debut. Když se během úvodního kola dostala do potíží Florida, brankoviště si podmanil dvacetiletý zelenáč Spencer Knight. Za dvě partie zneškodnil 56 z celkových 60 střel Lightning, kteří měli v sestavě Nikitu Kučerova, Stevena Stamkose nebo Braydena Pointa.

„Učíte se každým zápasem, snažíte si ze všech něco odnést,“ předesílá recept úspěšných mladíků Caufield, letošní vítěz Hobey Baker Award pro nejlepšího univerzitního hráče. „Pomáhají vám kluci v kabině i trenérský štáb, takže jsem osobně s aklimatizací neměl větší problém.“

Bude jistě zajímavé sledovat další cestu tohoto vynikajícího střelce, stejně jako ostatních posil z univerzit, co se představily ve vyřazovací fázi. Vždyť podobně se s NHL v minulosti seznámili Chris Kreider, Charlie McAvoy nebo Cale Makar. A to už jsou nějací plejeři.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+