Vstupní draft NHL 2021: Jedničkou Owen Power!

Každý mladý hokejista sní o tom, že si jednoho dne zahraje v nejlepší hokejové lize světa. Během dnešní noci se hned jednatřicet mladíků k tomuto cíli výrazně přiblížilo. Jedničkou draftu 2021 se stal obránce Owen Power, kterého si vybralo Buffalo Sabres.

Owen Power má za sebou mimořádnou sezonu: válel za Michigan v univerzitní NCAA a s Kanadou získal zlato na nedávném mistrovství světa. I díky svým 195 centimetrům a 97 kilogramům bude na NHL připravený už v příštím roce.

Power je teprve třetím obráncem, který se od roku 2007 stal jedničkou draftu. Před ním se to povedlo Aaronu Ekbladovi a Rasmusovi Dahlinovi.

Owen Power's grandma is a true treasure. ? pic.twitter.com/4iYtkbMr21 — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) July 24, 2021

Poprvé v historii se draftu NHL zúčastnil Seattle. Jeho volba se dala očekávat: Matthew Beniers si podobně jako Power zahrál na letošním MS a s Američany v lednu získal zlato na juniorském šampionátu. Skauti oceňovali především jeho komplexní hru, v budoucnu by klidně mohl aspirovat na cenu pro nejlépe bránícího útočníka NHL.

Na symbolickém pódiu, protože i letos proběhl draft vinou koronaviru pouze online, s nimi stanul kanadský powerforvard Mason McTavish, který zazářil na mistrovství světa do osmnácti let.

Ya THINK @jackhughes43 is excited Luke's joining him in Jersey?! ? pic.twitter.com/IN9NTQDYRt — USA Hockey (@usahockey) July 24, 2021

Čtyřkou je obránce Luke Hughes, jenž se v New Jersey potká se svým starším bratrem Jackem. Pětkou se stal centr Kent Johnson, který v TOP 5 doplnil dva své výše zmíněné spoluhráče z Michiganské univerzity.

Z Evropanů přišel na řadu jako první švédský bek Simon Edvinsson, jenž má být jednou z tváří rodícího se týmu Detroitu. K Red Wings míří i obrovitý Kanaďan Sebastian Cossa, nejvýše postavený brankář na draftu.

V prvním kole nebyl vybrán žádný Čech, brněnský obránce Stanislav Svozil si tak musí počkat na sobotní večer. Nejvíc zástupců v prvním kole má Kanada (18), následují Švédsko s USA (6) a Rusko (1). Úplně chybějí Finové, Slováci, Němci, Švýcaři nebo už zmínění Češi.

Pořadí prvního kola draftu:

1. Buffalo Sabres - Owen Power (O)

2. Seattle Kraken - Matthew Beniers (C)

3. Anaheim Ducks - Mason McTavish (C)

4. New Jersey Devils - Luke Hughes (O)

5. Columbus Blue Jackets - Kent Johnson (C)

6. Detroit Red Wings - Simon Edvinsson (O)

7. San Jose Sharks - William Eklund (LK)

8. Los Angeles Kings - Brandt Clarke (O)

9. Arizona Coyotes (původně Vancouver) - Dylan Guenther (PK)

10. Ottawa Senators - Tyler Boucher (PK)

11. Arizona (neplatný)

12. Columbus Blue Jackets (původně Chicago) - Cole Sillinger (C)

13. Calgary Flames - Matthew Coronato (PK)

14. Buffalo Sabres (původně Philadelphia) - Isak Rosen (PK)

15. Detroit Red Wings (původně Dallas Stars) - Sebastian Cossa (B)

16. New York Rangers - Brennan Othmann (LK)

17. St. Louis Blues - Zachary Bolduc (C)

18. Winnipeg Jets - Chaz Lucius (C)

19. Nashville Predators - Fjodor Svečkov (C)

20. Minnesota Wild (původně Edmonton) - Jesper Wallstedt (B)

21. Boston Bruins - Fabian Lysell (PK)

22. Edmonton Oilers (původně Minnesota) - Xavier Bourgault (C)

23. Dallas Stars (původně Washington) - Wyatt Johnston (C)

24. Florida Panthers - Mackie Samoskevich (PK)

25. Columbus Blue Jackets (původně Toronto) - Corson Ceulemans (O)

26. Minnesota Wild (původně Pittsburgh) - Carson Lambos (O)

27. Nashville Predators (původně Carolina) - Zachary L'Heureux (LK)

28. Colorado Avalanche - Oskar Olausson (PK)

29. New Jersey Devils (původně NY Islanders) - Chase Stillman (C)

30. Vegas Golden Knights - Zach Dean (C)

31. Montreal Canadiens - Logan Mailloux (O)

32. Chicago Blackhawks (původně Tampa Bay) - Nolan Allan (O)

Výměny během prvního kola:

- Detroit obětoval tři výběry na letošním draftu (23., 48. a 138.), aby od Dallasu získal volbu s číslem 15.

- Minnesota se v draftu posunula na 20. pozici. Za tento posun zaplatila Edmontonu 22. a 90. výběrem.

- Nashville získal od Caroliny 27. výběr. Na opačnou stranu poslal 40. a 51. volbu.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+