Voráček? Laine? Tahounem Columbusu bude i Werenski

Do nové sezony budou Blue Jackets vstupovat skoro jako nový tým. Osa týmu je pryč, stejně tak hlavní trenér. V Columbusu se vydali cestou překopání kádru a vzali to hopem. Hvězdy jako Jones či Atkinson jsou pryč. Jeden z klíčových hráčů však zůstal. Zach Werenski podepsal dlouhodobý kontrakt a bude chtít potvrdit svou roli v týmu.

Čtyřiadvacetiletý obránce patří už teď k nejlepším obráncům ligy, nicméně jeho cíle jsou vždy nejvyšší. Pro následující sezonu si tak vytyčil jasnou metu. Stát se tím nejlepším.

„Mým cílem by mělo být to, abych se stal nejlepším obráncem v celé lize,” řekl novinářům americký bek. „Do každé sezony jdete i s osobními cíli. Teď je mi čtyřiadvacet, hraju tu pět let, zkusil jsem si play off... Je čas posunout své výkony na vyšší úroveň. Jestli se mi to podaří? Nevím, možná ne, ale prostě mám takový cíl.”

V to pochopitelně doufá celá organizace. Ostatně, v létě mu vyjádřila důvěru v podobě nové smlouvy, která potrvá šest let a ročně Američanovi přinese 9,5 milionů dolarů za sezonu.

Werenski si však bude muset zvykat na nového parťáka. Od roku 2016 hrál po boku Setha Jonese, který ale v létě zamířil do Chicaga. Ten si myslí, že s novým složením dvojic nebude mít dlouholetý parťák problém.

„Je to skvělý hráč do všech situací. Na ledě bude pořád. Nemyslím si, že by mu můj odchod výrazně komplikoval výkony,” dodal Jones.

Když začínal tréninkový kemp, u někoho možná panovaly menší obavy, jak na tom Werenski bude. Po 8. dubnu totiž kvůli zdravotním komplikacím ukončil sezonu, nicméně nový trenér Brad Larsen uvedl, že jeho největší defenzivní hvězda vůbec nezklamala. Ba naopak.

„Vrátil se a všechny ohromil,” pochvaloval si dlouholetý asistent, nyní hlavní kouč. „Když jsme se bavili, bylo to super, ale na ledě tomu dodal další rozměr. Je ve skvělé formě. Čekám, že bude mít skvělou sezonu.”

Jak sami vidíte, tlak bude velký. Velká očekávání jsou nejen od fanoušků, ale také od trenérského štábu.

„Pořád jsem celkem mladý, ale bude to pro mě velká zkouška, navíc bez Setha. Myslím, že pokud nechcete čelit tlaku, je pro vás hokej špatné místo,” dodal Werenski.

Borec s osmičkou na drese by určitě rád navázal hlavně na předminulou sezonu, kdy v třiašedesáti utkáních vstřelil neskutečných dvacet branek, navrch přidal jednadvacet asistencí.

