Víkend nabídne vydatnou porci zápasů, do boje jde 30 týmů!

Jediný Winnipeg si v rámci následujícího programu NHL nezahraje. Ostatní týmy budou od sobotního večera do nedělního rána bojovat o další body do tabulky. Zvlášť důležité bude měření sil mezi Nashvillem a Dallasem. Toto střetnutí by mohlo výrazně napovědět, který z těchto dvou celků si nakonec vybojuje účast v play-off. Ani týmy Rangers, Calgary, Chicaga, Arizony nebo San Jose rozhodně neskládají zbraně, případný postup je i pro ně stále reálný.

19:00 Boston Bruins – Buffalo Sabres

Předešlý vzájemný zápas rozhodly dva kanadské body Davida Krejčího, jenž se blýskl hlavně skvostnou asistencí na branku Taylora Halla. I gól Davida Pastrňáka pomohl ke konečné výhře Bostonu 5:2. Buffalo bude chtít v TD Garden bodovat, větší motivace je však straně Medvědů, kteří stále naplno hrají o účast v play-off. Na newyorské Rangers drží náskok šesti bodů.

21:00 Detroit Red Wings – Tampa Bay Lightning

Tento zápas má jasného favorita, kterým je obhájce Stanley Cupu. Detroit se ale oproti loňské sezoně jednoznačně zvedl a v silné Centrální divizi pod sebou nechává Columbus. Tampa už má postup do vyřazovacích bojů jistý, nyní hraje o co nejlepší postavení a také o výhodu domácího prostředí v play-off. Do zápasu jdou hokejisté Lightning s bilancí čtyř výher v řadě.

01:00 Carolina Hurricanes – Columbus Blue Jackets

Také duel mezi Carolinou a Columbusem má na první pohled zřejmého adepta na vítězství. Jedná se o souboj nejlepšího a nejhoršího celku Centrální divize. Blue Jackets nedávno prohráli devětkrát v řadě, avšak tuto nepříznivou sérii alespoň trochu napravili středeční výhrou 1:0 po nájezdech s Detroitem. Naopak Carolina jde do utkání se dvěma výhrami za sebou.

01:00 Montreal Canadiens – Ottawa Senators

Montreal čeká druhé domácí vystoupení ve dvou dnech. Naposledy dokázal zdolat 5:3 Winnipeg, přičemž už dnes se utká s Ottawou. Canadiens získali šestibodový náskok na Calgary, takže znovu se znatelně přiblížili postupu do play-off. Senátoři ale pro ně rozhodně nemusí být snadnou překážkou, dokázali totiž vyhrát hned v šesti z posledních osmi utkání.

01:00 New York Islanders – New York Rangers

Newyorské derby s příchutí velkého náboje. Tady půjde o důležité body! Islanders se v případě výhry mohou svému soupeři odpoutat už na rozdíl devíti bodů. Jezdci hrají zase o naději. Předešlý vzájemný zápas v Madison Square Garden vyzněl lépe pro Ostrovany, kteří zvítězili 4:0. Slavili tak po třech nezdarech v řadě, naopak Rangers po třech výhrách za sebou narazili.

01:00 Philadelphia Flyers – New Jersey Devils

Páteční utkání mezi New Jersey a Philadelphií ovládli Ďáblové poměrem 5:3. Rozdílovou branku vstřelil ve třetí třetině český útočník Pavel Zacha. Ani jeden tým už nemá šanci na play-off, Philadelphia o ni definitivně přišla hned po páteční výhře Bostonu nad Buffalem. Pro Letce je tato sezona zklamáním, nicméně svěřenci Alaina Vigneaulta budou chtít do konce základní části uhrát co nejvíce bodů.

01:00 Toronto Maple Leafs – Vancouver Canucks

Maple Leafs jsou již jistým účastníkem vyřazovací fáze. Zároveň je vysoce pravděpodobné, že je nemine první příčka Severní divize. Toronto vyhrálo čtyři zápasy v řadě, takže na Vancouver je velice dobře naladěno. Právě tohoto soupeře totiž dokázal tým Sheldona Keefea porazit v posledním vzájemném utkání 4:1. Kosatky do play-off proniknout stále mohou, přestože momentálně pobývají na poslední příčce své divize.

01:00 Washington Capitals – Pittsburgh Penguins

I tentokrát dojde na soupeření mezi nejlepšími týmy Východní divize. Washington i Pittsburgh mají na kontě 69 bodů a Capitals na Tučňáky i zápas k dobru. Oba celky se utkaly i v pátek a úspěšnější byl po prodloužení Pittsburgh. Rozdílovou trefu na 5:4 měl na svědomí útočník Jake Guentzel. Podaří se týmu z hlavního města USA odplata?

02:00 Colorado Avalanche – San Jose Sharks

V minulém vzájemném klání se radovaly Laviny, které Žraloky přemohly poměrem 3:0. Colorado je tak stále ve hře o první místo v Západní divizi, na které momentálně ztrácí 4 body. Reálná šance San Jose na play-off už není příliš vysoká, i tak se svěřenci kouče Roba Boughnera o svou příležitost poperou. Sharks ale prohráli hned devět ze svých uplynulých jedenácti vystoupení.

02:00 Chicago Blackhawks – Florida Panthers

Chicago ztrácí na pozice pro play-off 6 bodů, nicméně stále nic nevzdává. Do utkání s Floridou ale nejde ve zrovna nejlepším rozpoložení, neboť prohrálo už tři utkání v řadě. Panteři poslední dva zápasy zvládli, zdolali 7:4 Nashville a následně 4:3 po prodloužení právě celek Blackhawks. Florida hraje s Carolinou a Tampou o první příčku v Centrální divizi.

02:00 Minnesota Wild – St. Louis Blues

Také Minnesota a St. Louis se utkaly nedávno. Před dvěma dny Divočáci těsně před koncem třetí třetiny dotáhli ztrátu 2:4, avšak v následném prodloužení rozhodla trefa velezkušeného Ryana O'Reillyho. Bluesmani mají dobrou formu. Vyhráli už čtyřikrát v řadě a postupně svým pronásledovatelům odskakují. St. Louis má k potvrzení postupu do play-off poměrně blízko.

02:00 Nashville Predators – Dallas Stars

Zde půjde o hodně. Nashville a Dallas jsou největšími konkurenty v boji o poslední postupové místo do play-off v Centrální divizi. Čtvrtou příčku drží Nashville, který dosud odehrál 51 zápasů a v nich získal 56 bodů. Dallas odehrál o utkání méně a na kontě má 54 bodů. Mírným favoritem zřejmě budou Predátoři, kteří bodovali ve čtyřech z předešlých pěti klání.

04:00 Anaheim Ducks – Los Angeles Kings

Střetnutí mezi Anaheimem a Los Angeles nabídne boj dvou nejhorších týmů Západní divize. Oba celky se utkaly i v rámci včerejšího programu. Úspěšnější byli Králové, kteří díky trefám Liase Anderssona a Anžeho Kopitara z konce třetí třetiny otočili skóre na svou stranu. Los Angeles tedy zvítězilo 2:1.

04:00 Arizona Coyotes – Vegas Golden Knights

Arizona sice ztrácí na čtvrté St. Louis pouze tři body, avšak Blues mají na ni hned tři duely k dobru. Své šance na postup tak musí Coyotes neustále potvrzovat. Nyní je čeká další utkání proti Rytířům z Vegas, které Arizona v noci na sobotu přemohla 3:0. Porazit dvakrát po sobě druhý nejlepší tým NHL ale jednoznačně nebude pro tým kouče Ricka Toccheta snadné.

04:00 Edmonton Oilers – Calgary Flames

Edmonton si v nejbližších dnech definitivně zajistí účast ve vyřazovací fázi NHL. Pobývá na druhé příčce divize a jeho náskok na páté Calgary činí 13 bodů. Plameny ale rozhodně mají o co hrát, na play-off ztrácí šest bodů. Hokejisté Flames se začali zvedat a zároveň cítí šanci, neboť vyhráli hned pět z uplynulých osmi utkání. Naposledy zvítězili na kluzišti Oilers 3:1 díky dvěma trefám Eliase Lindholma.

