Velký podpis, velká očekávání. Jones má spasit obranu Blackhawks

Výměna i následná smlouva Setha Jonese vyvolaly velké pozdvižení. Blue Jackets, kde obránce působil, z trejdu vytřískali, co mohli, Blackhawks pak hokejistovi nabídli obří kontrakt. Očekávání, která před zadákem nyní stojí, tak nabývají stejných rozměrů.

Zvlášť poté, co nový kontrakt přišel po nepřesvědčivé sezoně. Jones nejen, že bodově strádal, ale ani jeho výkony neodpovídaly jeho postavení v týmu. Důkazem budiž statistika +/-, ve které mu za minulý ročník svítí hodnota -18.

Možná i proto bylo překvapením, když si Blackhawks plácli s Jonesem na osm let s ročním platem 9,5 milionu dolarů. Jen pro srovnání, Leon Draisaitl bere o jeden milion méně.

„Vždycky bude nějaká kritika. Buď ji budu poslouchat, nebo ne. Někteří mají pravdu, jiní ne. Chci, aby fanoušci Chicaga věděli, že na ledě v každém zápase nechám všechno, i když budu chybovat,“ povídal Jones.

„Svého vrcholu jsem ještě ani zdaleka nedosáhl,“ pokračoval. „Troufám si hrát ve všech herních situacích. Udělám cokoliv, co mi trenér řekne. Hlavně chci pomoci týmu. To je můj jediný cíl.“

Jones do Chicaga přiletěl v sobotu. A to společně s Calebem Jonesem, svým bratrem, kterého Blackhawks přivedli o pár dní dříve z Edmontonu. I když Caleb odehrál 93 utkání za kanadskou organizaci, proti svému bratrovi ještě jako soupeř nikdy nestál. Teď se můžou těšit na to, že budou spoluhráči.

„Bude to úžasné,“ těší se o dva roky mladší Caleb. „Když jsme spolu vyrůstali, o společném hraní v NHL jsme jenom snili. Neskutečně se na to těším.“

Pro Setha, bývalou čtyřku draftu, to bude nejen shledání s bráchou, ale také šance na nový začátek. Blackhawks pro něj byli ideálním místem.

„Přilákalo mě sem vlastně všechno. Nejen historie klubu, ale také vědomí toho, že vedení téhle organizace už dalo dohromady několik vítězných týmů. A to ani nezmiňuji to, že si zahraji s Kanem a Toewsem,“ líčil Jones. „Chicago je navíc parádní sportovní město. Vždycky jsem si tu chtěl zahrát. Jsem moc rád, že si ten dres konečně můžu obléct.“

