Velké jméno na scéně. Bude Keith opravdu posilou?

Duncan Keith je v NHL zavedeným jménem. Dlouhá léta patřil mezi základní stavební kameny úspěšné sestavy Chicaga. S přibývajícím věkem však nebyl schopný udržet úroveň svých výkonů a pro Blackhawks se společně se svou smlouvou stal přítěží. Přidaly se navíc osobní touhy zkušeného Kanaďana. Vše vyřešila letní výměna do Edmontonu.

S týmem však poprvé trénoval až v pátek. Musel totiž splnit povinnou dvoutýdenní karanténu, která následovala po očkování.

Osmatřicetiletý bek má za sebou tři dny tréninku. Dle zámořských novinářů by se v zápase mohl objevit hned v noci na úterý, kdy se Oilers střetnou s Flames.

„Cítím se dobře. Podle mě mám pořád schopnosti na to, abych mohl týmu pomoct vyhrávat,“ řekl Keith novinářům. „Je mi jedno, kde v sestavě budu. Jsem ochotný dělat cokoliv mi trenéři řeknou. Přijít do nového týmu, to pro mě byla velká změna. Chtěl jsem hlavně pokračovat v kariéře.“

Keith v Chicagu odehrál šestnáct sezon. Od roku 2002, kdy si ho slavná organizace vybrala na draftu, byl až do července letošního roku věrným členem týmu. Přišlo ale volání rodiny, které Keith musel vyslyšet. Jednoduše řečeno, chtěl být vyměněn někam, kde to bude mít co nejblíže ke své rodině ve Winnipegu.

Nebylo to však jen o Keithovi. Chicago se rozhodlo kompletně překopat svou obranu a odnesl to mj. i zkušený obránce. Za sebou však nechává kromě tří Stanley Cupů také třeba dvě trofeje pro nejlepšího beka ligy.

Nyní je čas přetočit list.

„Měl jsem velké štěstí, že jsem za tak skvělou organizaci mohl hrát tak dlouho,“ povídal Keith. „Ale od té doby, co jsem byl vyměněn, se v Edmontonu cítím jako doma. Jsem hrdý, že jsem hráčem Oilers. Těžko hledám slova k tomu, jak pěkně se tu ke mně chovají. Rozmazlují si mě.“

Otázka, na kterou je ještě třeba odpovědět, zní, kde vlastně bude Keith hrát. Zatím se předpokládá, že by to mohlo být v druhém obranném páru, kde by ho doplnil buď Evan Bouchard, nebo Cody Ceci.

„Je tu plno skvělých obránců. Tyson Barrie, Darnell Nurse, Evan Bouchard… Mohl bych pokračovat dál,“ vyjmenovával. „Je tu velká konkurence, což je jedině dobře. Já osobně se přizpůsobím jakékoliv roli.“

