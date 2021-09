Velká přestupová bomba? Coyotes hodlají přivést Matthewse

Na první pohled se tato možnost zdá jako úplný nesmysl. Ovšem podle informací ze zámoří mají v Arizoně o hvězdného Austona Matthewse obrovský zájem. A jeho příchodu jsou prý schopni podřídit téměř vše. Rodí se nová velká sága?

S touto žhavou informací přišlo hned několik zámořských novinářů. Nejkonkrétnější byl Steve Kournianos, autor blogu The Draft Analyst.

Podle něj začala Arizona už nyní střádat plány na to, jak za tři roky, kdy Matthewsovi končí v Torontu smlouva, nalákat hvězdného Američana do svého kádru. A navíc dodal, že Coyotes budou více než ochotní mu nabídnout největší kontrakt v historii NHL.

Z kroků, které Arizona v poslední době dělá, je zřejmé, že místa pod platovým stropem bude mít za tři roky bohatě.

Coyotes rozjeli velkou přestavbu, která místy připomínala až bezhlavé zbavování se hráčů za účelem zisků výběru v draftu. Po odchodu Christiana Dvoraka do Montrealu jsou v Arizoně nyní pouze tři hráči, kterým vyprší smlouva za více než dvě sezony. Jde o Claytona Kellera, Nicka Schmaltze a Jakoba Chychruna.

Všechno to bude samozřejmě na Matthewsovi. Pokud bude chtít, s otevřenou náručí ho přivítají i zpátky v Torontu.

Je ale otázkou, v jakém rozpoložení bude jeden z nejslavnějších klubů světa. Tlak na zisk Stanley Cupu se každoročně zvětšuje, týmu nepomáhají ani obří smlouvy, které svazují ruce generálnímu manažerovi Dubasovi.

Úspěch jednoduše ne a ne přijít. A i kdyby přišel, situaci by to moc nemuselo změnit. Zisk Stanley Cupu by pro Matthewse znamenal splněnou misi a mohl by se vydat zase dál. Pokud by se tak nestalo, mohl by z frustrace změnit působiště jakbysmet.

A Coyotes doufají, že budou první na seznamu.

Pochopitelně ještě nebudou tak konkurenceschopní, aby Matthewse zlákali na okamžitou příležitost k pozvednutí stříbrného poháru, nicméně lákadel bude spousta.

Už jsme zmínili obří plat, který by ho rozhodně čekal. Tou dobou navíc budou Kojoti už v nové aréně a možná dojde k tomu, že obmění celou svou tvář.

Matthews by mohl být lídrem nového týmu a stát se hrdinou tam, kde je doma. Od malička totiž žil ve Scottsdale, tedy v místě, odkud je to do arény Arizony jenom kousíček.

Co myslíte, mají Kournianosovy informace reálné obrysy?

