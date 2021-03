Vegas s Minnesotou si to rozdají o první místo, Edmonton se pokusí o odvetu proti Torontu

Noc z pondělí na úterý nabídne fanouškům NHL sedm zajímavých zápasů. Už od jedné láká duel mezi dvěma předními týmy z Centrální divize Floridou a Carolinou, na ty největší taháky si však budeme muset počkat až do čtvrté hodiny ranní. Edmonton doma přivítá Toronto, které předevčírem Oilers zdolalo 4:0 a stalo se tak prvním týmem, který v této sezoně odolal našlapanému útoku Edmontonu a ani jednou od něj neinkasoval. Ve stejný čas pak rozehrají svůj zápas také Vegas s Minnesotou, kteří si to spolu rozdají o první místo v Západní divizi.

1:00 Florida Panthers - Carolina Hurricanes

Florida v této sezoně zatím překvapuje svěžím ofenzivním hokejem, který jí navíc přináší i výsledky. Panthers mají po dvaceti zápasech na kontě 29 bodů, jsou v tabulce Centrální divize druzí a mají nakročeno do play-off. Z posledních osmi utkání Florida šestkrát bodovala, doma vyšla ze dvanácti zápasů jen třikrát bodově naprázdno.

Carolina je dalším adeptem na postup do play-off z Centrální divize. Sezonu rozehráli Hurricanes výborně, po dvaceti zápasech mají na kontě 27 bodů a patří do bodově odskočené horní čtveřice v divizi. V posledních zápasech potkal Carolinu trochu výsledkový úpadek, naposledy už ale po třech porážkách v řadě zase vyhrála, když porazila právě Floridu 4:3 na nájezdy. První vzájemné utkání v sezoně vyhrála pro změnu Florida 4:3 v prodloužení na ledě Caroliny.

1:00 Ottawa Senators - Calgary Flames

Ottawa je dlouhodobě jedním z nejhorších týmů NHL a platí to i v této sezoně, Senators mají společně s Buffalem nejméně bodů (15) v celé soutěži. V Severní divizi se Ottawa krčí na poslední příčce a na play-off ztrácí už osm bodů. V posledních zápasech Ottawa přece jen ukázala náznak zlepšení, z předešlých čtyř utkání hned třikrát vyhrála. Doma Sens z jedenácti utkání šestkrát nezískali ani jeden bod.

Calgary už má za sebou 22 odehraných zápasů a s 22 body se nachází až na pátém místě kanadské divize. V poslední době to Calgary docela drhne, z posledních sedmi utkání vyhrálo jen dvakrát. Venku Flames ze čtrnácti zápasů vyhráli jen šest. Největším problémem Flames je bídná ofenzíva, 58 vstřelených branek je nejméně v celé divizi. Ottawa s Calgary spolu budou hrát už potřetí v řadě, zatím si každý připsal po jedné výhře.

2:00 Winnipeg Jets - Vancouver Canucks

Winnipeg patří mezi favority na postup do vyřazovacích bojů z kanadské divize, aktuálně mu patří se ziskem 27 bodů ze dvaceti zápasů třetí příčka. Jets se v poslední době rozehráli do slušné formy, vyhráli už čtyřikrát po sobě, naposledy dvakrát porazili Montreal. Doma Winnipeg zatím odehrál dvanáct utkání a jen třikrát v nich nebodoval. Pět z posledních šesti domácích utkání Jets vyhráli.

Vancouver je na tom naopak velmi zle, a to jak v tabulce, tak i co se aktuální formy týče. V Severní divizi jsou Canucks s osmnácti zápasy předposlední, a to odehráli už 24 zápasů, nejvíce ze všech týmů v divizi. Momentálně mají Canucks šňůru čtyř porážek v řadě, z posledních třinácti utkání navíc vyhráli jen dvě. Mimo svůj stadion Vancouver vyhrál jen tři z jedenácti utkání. Dva ze tří dosavadních vzájemných zápasů vyhrál Winnipeg.

4:00 Anaheim Ducks - St. Louis Blues

Anaheimu se první třetina základní části vůbec nepovedla. Ducks mají už od začátku problémy se střílením branek, zatím dali jen 42 gólů v jednadvaceti utkáních, což je nejhorší bilance ze všech týmů v NHL. Na začátku ročníku Anaheim drželo nad vodou, že moc neinkasoval, ale to už také dávno neplatí, 61 obdržených branek je třetí nejvyšší číslo v divizi. Anaheim je v Západní divizi předposlední a prohrál už šestkrát v řadě.

St. Louis odehrálo stejně jako Anaheim zatím 21 zápasů, na kontě má ale o sedm bodů více, s čtyřiadvaceti body mu patří třetí příčka v Západní divizi. Blues se před dvěma lety radovali ze Stenley Cupu a také v této sezoně by rádi v play-off došli daleko. Naposledy St. Louis konečně zlomilo sérii tří porážek v řadě, když vyhrálo v divoké přestřelce 7:6 na ledě San Jose. V devíti venkovních zápasech Blues nasbírali 14 bodů, tedy o čtyři více než doma. Z posledních sedmi zápasů v cizích arénách vyhráli hned šest. Oba dva dosavadní vzájemné zápasy v tomto ročníku s Anaheimem Blues vyhráli.

4:00 Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs

Největším tahákem nočního programu NHL bude pravděpodobně souboj prvních dvou týmů Severní divize Edmontonu s Torontem. Oilers na začátku sezony nepředváděli moc přesvědčivé výkony, ale postupně se zvedli a vystoupali s 28 body až na druhé místo divize. Z posledních deseti utkání Edmonton osmkrát vyhrál, naposledy nestačil doma 0:4 právě na Toronto a vůbec poprvé se mu stalo, že vyšel gólově zcela naprázdno. Doma Edmonton až tak přesvědčivý není, z dvanácti zápasů vyhrál jen polovinu.

Toronto zatím do puntíku naplňuje své předsezónní ambice a pevnou rukou vládne Severní divizi. Maple Leafs odehráli o zápas méně než Edmonton a na kontě mají o šest bodů více. Toronto nemělo od začátku sezony žádný větší výpadek formy, jen jednou se mu stalo, že by prohrálo dvě utkání v řadě, z posledních sedmi zápasů pětkrát vyhrálo. Z devíti zápasů na cizích stadionech Leafs sedmkrát vyhráli a jen jednou nebodovali. V této sezoně půjde už o šestý vzájemný duel mezi Edmontonem a Torontem, lehce úspěšnější jsou zatím Leafs, kteří třikrát vyhráli.

4:00 Vegas Golden Knights - Minnesota Wild

Vegas a Minnesota si to od čtvrté hodiny ranní rozdají o první místo v Západní divizi. Vegas je na tom zatím o chloupek lépe. V sedmnácti zápasech vybojovalo pětadvacet bodů a patří mu první místo v tabulce divize. Z posledních šesti zápasů Golden Knights čtyřikrát vyhráli, naposledy porazili až v prodloužení 3:2 Anaheim. Z jedenácti domácích zápasů Vegas osmkrát vyhrálo, z posledních tří však hned dva prohrálo. Knights mají s 36 obdrženými brankami nejlepší defenzívu v celé NHL.

Minnesota se řadí mezi zatím nejpříjemnější překvapení sezony, průběžné druhé místo v divizi je v podání Wild rozhodně nad plán. Na první místo dokonce Minnesota ztrácí jen jeden bod, takže pokud vyhraje na ledě Vegas, posune se na samotný vrchol tabulky. Wild mají momentálně asi nejlepší formu ze všech týmů v NHL, vyhráli už šestkrát v řadě, naposledy 4:3 v prodloužení doma s Los Angeles. Venku Minnesota vyhrála sedm z deseti dosavadních utkání. Vegas s Minnesotou se v této sezoně utkají vůbec poprvé.

4:30 San Jose Sharks - Colorado Avalanche

San Jose v negativním smyslu navazuje na minulou špatnou sezonu a znovu patří mezi nejhorší týmy v celé NHL. V osmnácti zápasech Sharks vybojovali pouhopouhých šestnáct bodů a v tabulce Západní divize jsou poslední, na play-off ztrácí už sedm bodů. Z posledních šesti utkání San Jose hned čtyřikrát prohrálo. Doma Sharks na začátku sezony vůbec nenastupovali, takže zatím ve své SAP Center odehráli jen čtyři zápasy, z toho třikrát prohráli.

Colorado bylo před sezonou pasováno na jasného aspiranta na postup do vyřazovacích bojů a často bylo zmiňováno i v užším okruhu favoritů na Stanely Cup. Zatím Avalanche určitě nezklamali, a to i přesto, že jsou v Západní divizi s 23 body až čtvrtí. Situace na čele tabulky je totiž velmi vyrovnaná a Avs ztrácí na první místo jen dva body. Z posledních šesti střetnutí Colorado čtyřikrát vyhrálo, naposledy porazilo dvakrát Arizonu. Venku Avalanche v této sezoně z deseti utkání hned šest vyhráli a v sedmi bodovali. Obě dvě dosavadní vzájemná utkání v tomto ročníku vyhrálo Colorado.

