Vegas nebo Minnesota? Sedmý zápas rozhodne o soupeři Colorada!

Noc z pátku na sobotu nabídne pouze jedno utkání, ale o to zajímavější bude. Vegas totiž dvakrát nevyužilo tak zvaný mečbol, a tak to bude muset zkusit potřetí. Vítěz sedmého duelu ve druhém kole play off vyzve Colorado Avalanche, které si poměrně snadno poradilo poměrem 4-0 na zápasy s Bluesmany.

03:00 Vegas Golden Knights – Minnesota Wild

Stav série: 3-3

První zápas série patřil hokejistům Minnesoty, ale následné tři svěřencům Petera DeBoera, a tak to vypadalo, že soupeřem Colorada ve druhém kole budou hokejisté Vegas.

Následovalo však vítězství Minnesoty na ledě Golden Knights, o které se zasloužil především Cam Talbot, jenž si poradil s osmatřiceti střelami z celkových čtyřiceti, které na bránu třiatřicetiletého kanadského gólmana letěly.

Dění série se následně přesunulo do Minnesoty, kde přišlo na řadu šesté utkání. Po dvou třetinách bylo skóre bezbrankové, avšak v té závěrečné se domácímu celku povedlo skórovat hned třikrát, hostům ani jednou, a tak po dalším vydařeném výkonu Cama Talbota bude následovat již zmíněné sedmé utkání.

V bráně Vegas dostal ve všech zápasech před Robinem Lehnerem příležitost Marc-Andre Fleury, jenž inkasoval v posledních dvou utkáních šest branek, a tak je otázkou, kdo se do brankoviště Golden Knights postaví tentokrát.

„Je to jako by to bylo před vteřinou, kdy jsme prohrávali 3-1 na zápasy, byli jsme dole a snažili se zvednout,“ začal Zach Parise, který v pátém zápase otočil skóre zápasu. „Teď je před námi sedmé utkání a uvidíme, co se stane. Karty se obrátily a Cam chytá parádně. V posledních dvou zápasech se musel soupeř cítit jako my v těch předešlých proti Fleurymu,“ dodal útočník Wild.

Velký otazník visí nad Maxem Paciorettym a také Tomášem Noskem. První zmíněný do série ještě nezasáhl, i když jeho stav byl před každým zápasem klasifikován jako nejasný, avšak na ledě se ani jednou neukázal. Tomáš Nosek se zranil ve druhém zápase a od té doby se na ledě taktéž neobjevil.

V roce 2003 Minnesota prohrávala 3-1 na zápasy proti Coloradu, které nakonec sérii nezvládlo. V dalším kole hokejisté Wild opět prohrávali 3-1 proti Vancouveru a znovu to byla Minnesota, která slavila postup do dalšího kola. Díky této sezóně je tým z Minnesoty jediným celkem NHL, jenž v historii ligy přešel během jedné sezóny přes dvě kola, ve kterých prohrával poměrem 3-1 na zápasy.

