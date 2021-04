Vancouver se vrátil výhrou v prodloužení, Buffalo ukončilo sérii Pittsburghu

Nejslavnější hokejová liga světa v neděli pokračovala šesti utkáními. Souhrn všech duelů z uplynulého hracího dne přinášíme v tomto článku!

BOSTON BRUINS vs. WASHINGTON CAPITALS

6:3 (2:1, 3:2, 1:0)

Brad Marchand čtyřmi body režíroval výhru Bostonu

Marchand vstřelil dva góly a přidal k tomu dvě asistence, aby dosáhl na metu 700 kanadských bodů v NHL. Alex Ovečkin z Washingtonu je stále jednu trefu za Marcelem Dionnem v historické tabulce střelců.

Branky a nahrávky

13. Bergeron SHG (Marchand), 14. Krejčí (Clifton, Smith), 27. Marchand (Pastrňák, Bergeron), 37. Krejčí (Smith, Hall), 38. Bergeron (Pastrňák, Marchand), 59. Marchand ENG (Pastrňák) – 20. Oshie (Bäckström), 24. Oshie PPG (Kuzněcov, Bäckström), 25. Mantha PPG (Orlov, Eller)

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 2/6 | Trestné minuty: 14 – 21

Kdo se postavil do brankoviště?

Tuukka Rask (BOS) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00

Vítek Vaněček (WSH) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 59:25

Česká & slovenská stopa

David Krejčí (BOS) – 2+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:05

David Pastrňák (BOS) – 0+3, +3 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:59

Vítek Vaněček (WSH) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 59:25

Tři hvězdy utkání

1. Patrice Bergeron (BOS), 2. David Krejčí (BOS), 3. Brad Marchand (BOS)

Boston Bruins vs. Washington Capitals – KARTA ZÁPASU

NEW JERSEY DEVILS vs. NEW YORK RANGERS

3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Rangers zdolali New Jersey počtvrté v krátkém sledu

Rozdílovou branku v samém závěru vsítil Mika Zibanejad v přesilové hře. Rangers přišli o třígólové vedení, ovšem nakonec uspěli v pátém z posledních šesti zápasů.

Branky a nahrávky

39. Malcev (Šarangovič, Subban), 42. Studenič (Malcev, Johnsson), 46. Hischier (Merkley, Foote) – 7. Kreider PPG (Zibanejad, Panarin), 15. Kravcov (Howden), 26. Lafrenière (Chytil, Kakko), 57. Zibanejad PPG (Strome, Fox), 60. Strome ENG (Blackwell, Panarin)

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 25 | Přesilová hra: 0/1 – 2/5 | Trestné minuty: 20 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (NJD) 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 59:04

Alexandar Georgiev (NYR) 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 57:41

stř. Igor Šesťjorkin (NYR) – 2 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 02:19

Česká & slovenská stopa

Marián Studenič (NJD) 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 12:18

Filip Chytil (NYR) – 0+1, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 08:15

Tři hvězdy utkání

1. Mika Zibanejad (NYR), 2. Michail Malcev (NJD), 3. Marián Studenič (NJD)

New Jersey Devils vs. New York Rangers – KARTA ZÁPASU

BUFFALO SABRES vs. PITTSBURGH PENGUINS

4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Buffalo ukončilo bodovou sérii Pittsburghu na pěti zápasech

Do buffalského brankoviště se znovu postavil Dustin Tokarski, jenž v tomto duelu předvedl hned 34 zákroků. Dvěma brankami pomohl Sam Reinhart. Sabres mají z posledních pěti zápasů bilanci 3-1-1.

Branky a nahrávky

1. Ruotsalainen (Cozens, Dahlin), 23. Reinhart (Olofsson, Skinner), 49. Reinhart PPG (Olofsson, Dahlin), 59. Asplund ENG (Mittelstadt) – 51. Zucker (Carter, McCann), 60. Blueger (Rodrigues, Ceci)

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 36 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Dustin Tokarski (BUF) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00

Casey DeSmith (PIT) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 58:46

Česká & slovenská stopa

Radim Zohorna (PIT) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 07:15

Tři hvězdy utkání

1. Sam Reinhart (BUF), 2. Dustin Tokarski (BUF), 3. Rasmus Dahlin (BUF)

Buffalo Sabres vs. Pittsburgh Penguins – KARTA ZÁPASU

ANAHEIM DUCKS vs. VEGAS GOLDEN KNIGHTS

2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Mark Stone prožil čtvrtý dvoubodový večer v řadě za sebou

Kromě Stonea si po dvou kanadských bodech (1+1) připsali Nicholas Roy a Max Pacioretty. Vegas uspělo v šestém zápase po sobě, čímž vyrovnalo svou nejdelší vítěznou sérii v této sezoně.

Branky a nahrávky

7. Comtois (Manson, Rakell), 35. Heinen (Henrique, Silfverberg) – 4. Pacioretty (Martinez, Stone), 15. Pietrangelo (Pacioretty, Martinez), 23. Roy (Carrier, Whitecloud), 39. Stone PPG (Theodore, Fleury), 59. Tuch ENG (Roy, Nosek)

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 29 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:45

Marc-André Fleury (VGK) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Tomáš Jurčo (VGK) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 07:58

Tomáš Nosek (VGK) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:28

Tři hvězdy utkání

1. Max Pacioretty (VGK), 2. Max Comtois (ANA), 3. Alex Tuch (VGK)

Anaheim Ducks vs. Vegas Golden Knights – KARTA ZÁPASU

PHILADELPHIA FLYERS vs. NEW YORK ISLANDERS

0:1 pp (0:0, 0:0, 0:0 – 0:1)

Islanders stačila k výhře jediná trefa

O osudu tohoto utkání v čase 62:23 rozhodl Nick Leddy. Ilja Sorokin pochytal všech 30 střel soupeře, aby si připsal třetí čisté konto ve své nováčkovské sezoně.

Branky a nahrávky

63. Leddy (Pageau, Eberle)

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 28 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Brian Elliott (PHI) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 62:23

Ilja Sorokin (NYI) – 30 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 61:49

Česká & slovenská stopa

Jakub Voráček (PHI) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:22

Tři hvězdy utkání

1. Ilja Sorokin (NYI), 2. Brian Elliott (PHI), 3. Nick Leddy (NYI)

Philadelphia Flyers vs. New York Islanders – KARTA ZÁPASU

VANCOUVER CANUCKS vs. TORONTO MAPLE LEAFS

3:2 pp (0:1, 1:1, 1:0 – 1:0)

Vancouver se po koronavirové pauze vrátil výhrou v prodloužení

Canucks nastoupili ke svému prvnímu utkání od 24. března. Hrdinou duelu se stal Bo Horvat, jenž byl u všech třech gólů svého mančaftu a vítěznou branku vsítil v čase 61:19.

Branky a nahrávky

37. Horvat (Höglander), 53. Höglander (Chatfield, Horvat), 62. Horvat (Myers, Boeser) – 4. Nylander (Tavares), 35. Matthews PPG (Nylander, Tavares)

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 39 | Přesilová hra: 0/1 – 1/4 | Trestné minuty: 19 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Braden Holtby (VAN) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,9 %, odchytal 61:17

Jack Campbell (TOR) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 61:07

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Braden Holtby (VAN), 2. William Nylander (TOR), 3. Bo Horvat (VAN)

Vancouver Canucks vs. Toronto Maple Leafs – KARTA ZÁPASU

Tabulky jednotlivých divizí či statistiky hráčů a mužstev jsou k dispozici zde.

