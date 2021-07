Vanbiesbrouck, Vokoun, Vezina. Jak Rinne dobyl zámoří v džínách a růžovém tričku

Jako kluk zbožňoval Dominika Haška s Felixem Potvinem. Ještě radši měl Johna Vanbiesbroucka. Dokonce si z kartonu vyřezal jeho přezdívku BEEZER a nalepil si ji na zeď v dětském pokoji. A nezůstal jen u toho. Drobnému Američanovi posílal na Floridu dopisy. S fotkami a kartičkami a žádostmi o podpis. Vanbiesbrouck spolehlivě odepisoval. "A já měl díky tomu pocit, že se podílím na tažení Floridy do finále Stanley Cupu," vzpomíná Pekka Rinne v dopisu zveřejněném na The Player Tribune.

Sám obdobnou cestu zažil o mnoho let později s Nashvillem.

S klubem, s nímž spojil celou zámořskou kariéru. Stal se jeho legendou, nejvýraznější tváří. A to se přitom ve slavné organizaci uvedl lehkým faux paus.

"Nikdo mě nepřipravil na to, že můj finský styl není, řekněme, univerzální, celosvětový," popisuje ve zmíněném dopisu. Mluví snad o brankářské technice? Ale kdepak. Jde o módu.

Když Rinne začínal na farmě Predátorů v Milwaukee, čekala ho večeře s jedním z klubových skautů. Nick Beverley se jmenoval. A zůstal v šoku, když viděl, v jakém oblečení čahoun z Kempele vystupuje z hotelového výtahu.

"Měl jsem na sobě růžové tričko, džíny s dírami na kolenou a takové dost směšné boty. Jsem si jistý, že kdyby se vám dostala do ruky moje fotka z toho večera, budete skrz ni cítit kolínskou," pobavil Rinne.

Beverley, s gentlemanstvím sobě vlastním, pronesl zdvořilý dotaz, zda má tehdy dvaadvacetiletý zelenáč v šatníku něco přece jen vkusnějšího. Otázka skončila bleskovým nákupem v prodejně GAP.

To když v roce 2018 pózoval s Vezinovou trofejí, byl oháknutý stylově. A s cenou pro nejlepší gólmana NHL v náručí povídal: "Lhal bych, kdybych tvrdil, že konečně získat toto ocenění není skvělý pocit." Do té doby byl třikrát ve finále, uspěl napočtvrté.

I to ukazuje, že se dlouhodobě pohyboval mezi absolutní brankářskou špičkou NHL.

V Nashvillu přepsal klubové rekordy, obral o ně Mikea Dunhama i Tomáše Vokouna. Právě českého sympaťáka s obráceným gardem senzačně nahradil, poté co byl Vokoun kvůli úsporným opatřením odejit.

Rinneho zákroky i vstřelený gól:

Nestalo se tak hned. Nejprve dostávali šanci Dan Ellis a další, nicméně v sezoně 2008/2009 začala Rinneho vláda. Téměř dvoumetrový obr zaujal mrštností a úžasnými reflexy. Ostatně skauti o něm kdysi mluvili jako o "velké kočce."

Příhodné ze dvou důvodů. Logem Preds je šavlozubý tygr a jedním z Finových oblíbenců byl Potvin přezdívaný "The Cat".

Rinne měl navíc výtečnou techniku. O její vybroušení a zdokonalování se staral v Nashvillu Mitch Korn, známý guru, co cepoval i Dominika Haška. Základy ji ovšem položil finský mág Ari Hilli.

Oba Rinne při děkovné řeči po zisku Veziny zmínil. A byl to právě Hilli, kvůli němuž se kdysi vydal za běloruským dobrodružstvím.

Vzpomínáte? V roce 2012 ohromila NHL výluka a (nejen) hvězdy NHL mířily do Evropy. Velmi často do svých mateřských oddílů, třeba Alex Ovečkin oblékl dres Dynama Moskva.

Vidina obnovené spolupráce s oblíbeným gólmanským koučem Rinnemu stačila, aby zamířil do jiného Dinama. Dinama Minsk, kde se se původně měl setkat také s Niklasem Bäckströmem.

Hilli oba zkraje profesionálních kariér vedl coby trenér brankářů olounského Kärpätu, mladší z krajanů býval Bäckströmovou dvojkou. To jen na vysvětlenou.

Na Rinneho hokejovou pouť se lze dívat různou optikou, výsledek ovšem je pokaždé stejný. Dobrosrdečný Seveřan má za sebou úchvatnou, výjimečnou etapu.

Zkusme třeba čísla: v NHL vyhrál 369 zápasů a strávil tam 15 sezon, během nichž průměrně lapil 91,7 procent střel soupeřů. 60krát udržel čisté konto.

Pro zasazení do historického kontextu stačí dodat, že Rinne je v počtu vítězství a také nul na 19. místě. Kariérní úspěšnost zákroků řadí dlouholetou jedničku Preds na 17. příčku. Trochu symbolicky po bok Vokouna.

V Nashvillu si za poslední roky Rinne vychoval zdatného nástupce. Z jiného Fina, Juuse Sarose. Bylo otázkou času, kdy mu svůj flek definitivně přepustí. Stalo se tak nyní.

Přišel čas pro jinou životní kapitolu. "Končím s hokejem. Cítím, že fyzicky bych na to ještě měl, ale mé priority se změnily. Pokaždé, když se podívám na mého šestiměsíčního syna Pauluse a snoubenku Eriku, vím, že jsem udělal dobré rozhodnutí."

Těch ostatně udělal víc.

Třeba když jako teenager, poté co trenérovi v týmovém autobusu tvrdil, že raději půjde hrát baseball, dal hokeji ještě jednu šanci. "A zamiloval jsem se do něj." Stejně jako příznivci Preds do Rinneho, své největší klubové ikony.

A borce, co z Nashvillu, metropole country, udělal hokejové město .

