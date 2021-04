Útočník náhradním gólmanem! Anisimov byl připraven naskočit

Senators letos trápí marodka v brankovišti. Kvůli častým zraněním si dokonce během sezony stáhli z listiny nechráněných hráčů Švéda Antona Forsberga. Jenže tím trable Ottawy neskončily a nechybělo moc, aby do jednoho utkání zasáhl v roli brankáře útočník Arťom Anisimov.

Mezi třemi tyčemi Senators se během tohoto ročníku vystřídalo už pět maskovaných mužů – Matt Murray, Marcus Högberg, Joey Daccord, Anton Forsberg a Filip Gustavsson. Na tomhle čísle by se to ale zastavit nemuselo.

Poslední zápas, který Ottawa hrála s Vancouverem, se totiž opět rozšířila brankářská marodka týmu.

Původně měl v brankovišti začít Anton Forsberg, nicméně ten si zdravotní potíže přivodil už během rozbruslení. Jako jednička tak vedl své spoluhráče Matt Murray, na post dvojky byl z taxi squadu povolán Marcus Högberg.

Šestadvacetiletý rodák z Örebro nakonec do utkání rovněž zasáhl. Necelých pět minut před koncem třetí periody musel střídat také Matt Murray, kterého potkalo zranění v dolní části těla. Rázem tak měl celek z hlavního města Kanady k dispozici jen jednoho maskovaného muže.

Pro případ nouze tak musel být připraven ještě někdo, pokud by Högberg zápas nedochytal. V potaz nepřicházel trenér gólmanů Zac Bierk, jenž má ještě ze své hráčské kariéry s National Hockey League zkušenosti, avšak už třikrát se podrobil operace kyčle, a tak by takové zátěže nebyl schopen.

Do brankářské výstroje se tak oblékl útočník se 770 starty v nejlepší hokejové lize světa – Arťom Anisimov. Urostlý Rus figuruje mezi náhradníky v taxi squadu a pro něj na netradiční post byl připraven.

„Rozhodně to po zápase v šatně trochu uvolnilo atmosféru, když jsme ho viděli oblečeného jako gólmana. Bylo to vtipné, kluci se zasmáli. Dobře pro něj, že byl připraven naskočit do brány, kdybychom ho potřebovali,“ komentoval celou situaci obránce Thomas Chabot.

Když se novináři zeptali útočníka Colina Whita, kam by na 193 centimetrů vysokého Anisimova měli střílet, odpověděl s dávkou humoru. „Myslím, že kamkoliv,“ usmál se. „Kdo ví, třeba by to dopadlo jako vloni v Torontu. Takové věci se ale v hokeji stávají,“ dodal.

