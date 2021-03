Úprk pro Stanley Cup? Ne, chci ukončit kariéru jako Predátor, má jasno Rinne

Velké tituly se mu vyhýbají. Z mistrovství světa si před sedmi lety přivezl stříbro, v roce 2017 ho dvě výhry dělily od Stanley Cupu. Pekka Rinne dost možná uzavře svou fenomenální kariéru bez výrazného kolektivního úspěchu, "jen" coby dvojnásobný mistr finské Liigy. Ta pravděpodobnost je vysoká ze tří důvodů. Nashville výsledkově tápe, Rinnemu právě běží poslední rok současného kontraktu a navrch čerstvě prohlásil, že nebude žádat o výměnu jinam. Nepůjde cestou Raye Bourquea a dalších hvězd, co se na sklonku svých hokejových poutí vydali za snem.

Klubová věrnost?

Ta je pojem, který stále ještě nevymřel. Třeba Alex Ovečkin má jasno, že se s NHL chce loučit v barvách washingtonských Capitals, Rinne by zase rád skončil s hokejem coby gólman Nashvillu.

"Ano, přesně tak to chci. Odejít do penze jako Predátor, " povídá v rozhovoru pro The Athletic. Dobře ví, že finiš jeho báječné zámořské mise se blíží. Je mu osmatřicet a na jeho flek mezi třemi tyčemi se třese o 13 let mladší krajan Juuse Saros.

Znamená to, že Rinne rezignuje na své ambice získat stříbrný pohár? "Ne, já tomuto týmu věřím," neztrácí naději, že s Preds letos dojde až k hokejovému grálu. V tuto chvíli se ovšem Nashville pohybuje mimo postupovou šestnáctku.

Realita je taková, že se mančaft kolem Matta Duchenea a Romana Josiho plácá kousek ode dna NHL. Výhry střídají porážky a těch je víc. V síti Predátorů skončilo už 97 puků, hůř je na tom v celé soutěži jen kvartet klubů.

"V posledních šesti sezonách jsme se pravidelně dostávali do play-off, vážím si toho. A postoupit chci i teď," míní Rinne.

Zároveň si ovšem zkušený brankář uvědomuje, že se to povést nemusí a že hrozí výprodej hvězd během přestupové uzávěrky. "Dlouhé roky jsme se tomu úspěšně vyhýbali. Nerad bych to zažil, nechci se stát součástí trejdu," opakuje.

Pokud se ovšem neuskuteční zázrak a Nashville nezačne kupit jedno vítězství za druhým, GM David Poile se čistce nevyhne. Vymění přebytečné borce za lepší zítřky. Zahájí přestavbu Predátorů.

Vítěz Vezinovy trofeje z roku 2018 to chápe. Jen si přeje, aby zkrátka nebyl jedním z obětovaných hráčů. V NHL celou dobou lapá puky za Nashville, zařadil se mezi klubové legendy a je takřka jisté, že jeho pětatřicítka jednou skončí pod stropem Bridgestone Areny.

Ačkoliv Rinne zůstává druhou sezonu v řadě s úspěšností zákroků pod 90 procenty, z dlouhodobého hlediska patří k absolutní špičce. Když byste měli vyjmenovat pět nejlepších gólmanů za uplynulých 10 let, těžko byste opomněli obra z Kempele.

Má odchytáno téměř 700 zápasů, kryl v nich 91,7 procent střel. Za celou kariéru je tak na tom lépe než třeba Marc-André Fleury nebo Ryan Miller. A stejně jako Carey Price, do jehož čísel se pokročilejší hokejový věk teprve promítne.

