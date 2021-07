Tři zápasy za rok? Už abych byl zpět, přeje si Seguin

Říká se, že nevíme, co máme, dokud to neztratíme. Své o tom ví i Tyler Seguin. Devětadvacetiletý borec odehrál od minulého srpna všehovšudy tři zápasy. Hokej mu tak nesmírně chybí. Zdravotně ještě není úplně fit, ale doufá, že se do startu nového ročníku stihne dát dohromady. Dallas ho bude potřebovat.

Po celou jeho kariéru neměl se zraněními větší problém. Během svých prvních deseti sezon v NHL odehrál 741 zápasů v základní části z 773 možných. V posledních měsících ho ale trápila kyčel i koleno.

„Teď jsem v Dallasu a snažím se rehabilitovat,“ řekl v rozhovoru pro The Score. „Dokonce jsem byl v poslední době párkrát na ledě. Snažím se makat jako všichni ostatní. Jsem spokojen s tím, jak na tom moje tělo teď je. V plánu je, že budu v říjnu stoprocentně připravený na sezonu.“

Rok bez hokeje, to není jen tak. Člověk má spoustu času přemýšlet o všem možném. Kromě toho se také může změnit celkový pohled na hokej i na celý život.

„Občas jsem měl období, kdy jsem na tom byl dost špatně,“ popisoval hlavně svůj mentální stav. „Nemohl jsem dělat nic na ledě, ani nic v posilovně. Jen jsem ležel. Měl jsem v kariéře pár operací, ale nikdy to nebylo tak velké jako teď. Byla to pro mě lekce, ze které ještě budu čerpat.“

Období mimo hokejové stadiony přineslo ale také svá pozitiva. Kromě toho, že Seguin pochopitelně pracoval na svém návratu, se také naplno vrhnul do byznysové sféry. Stal se například ambasadorem jedné kolínské, pracoval na své značce oblečení a také založil firmu zaměřující se na dobroty a hračky pro psy.

„Pejsky miluju celý život. A taky vždycky nějakého mám. Když jsem na cestách a vrátím se, pokaždé je něco rozkousaného nebo zničeného. Tak mě napadlo, že psům se vlastně hodí pořád nějaká hračka a že by nebyl špatný nápad založit si firmu. Tak ji mám,“ popisoval barvitě.

Zpátky ale k hokeji. Čas utíká a blíží se olympiáda. Start hokejistů z NHL se začíná komplikovat, komisionář Gary Bettman totiž vyjádřil obavy plynoucí z koronaviru. Seguin by se však olympiády moc rád zúčastnil.

„Řešíme to už roky. Hráči tam chtějí. Jako kluci jsme vyrůstali s tím, že chceme vyhrát Stanley Cup a reprezentovat svou zemi,“ povzdechl si. „Strašně rád bych na olympiádu jel, snad to klapne.“

