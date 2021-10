Tři celky chtějí uhájit neporazitelnost. Vyzve Andersen bývalé spoluhráče z Toronta?

Program National Hockey League opět slibuje zajímavou podívanou. Do akce půjde dohromady čtrnáct týmů a chybět by tradičně neměli ani čeští krajánci, někteří se dokonce postaví proti sobě. Co přinese úterní noc?

Pozornost bude upřena především na tři mužstva – St. Louis, Floridu a Carolinu.

Co tuto trojici spojuje? Společně s Edmontonem toto trio v dosavadním průběhu sezony nepoznalo pachuť porážky. Hurricanes a Blues stihli nasbírat po čtyřech výhrách, ještě o něco lépe si vedou hokejisté Panthers, kteří slavili v úvodních pěti duelech.

Cats navíc neměli vůbec jednoduché zápasy. Svěřenci trenéra Quennevilla přemohli Pittsburgh, New York Islanders, Tampu Bay, Colorado a naposledy i Philadelphii. Nyní je čeká papírově slabší soupeř, na domácím ledě přivítají trápící se Arizonu.

V brance Coyotes by měl začít Carter Hutton, který zatím prožívá hororový vstup do letošního ročníku. Za pokulhávající obranou Arizony odchytal dosud dvě utkání, během nichž inkasoval hned čtrnáct branek. Svými výkony tak rovněž moc nepřispívá.

Ještě chvíli zůstaneme u brankářů. Diametrálně odlišnou formu má zatím gólman Hurricanes Frederik Andersen. Dvaatřicetiletý Dán zatím v Carolině září a nyní se těší na mimořádný duel – pravděpodobně se postaví mezi tři tyče proti svému bývalému zaměstnavateli z Toronta.

„Bylo to takové nahoru, dolů. Celkově to je ale skvělé místo, kde žít, pěkné město. Je to neskutečná organizace, mám tam spoustu přátel. Tahle štace byla velkou součástí mé dosavadní kari=ry,“ prohlásil o Torontu Andersen.

Kompletní program:

01:00 Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning

01:00 Ottawa Senators – Washington Capitals

01:00 Florida Panthers – Arizona Coyotes

01:00 New York Rangers – Calgary Flames

01:00 Carolina Hurricanes – Toronto Maple Leafs

01:00 Columbus Blue Jackets – Dallas Stars

02:00 St. Louis Blues – Los Angeles Kings

