Torontu se zranil zkušený obránce. Chybět bude minimálně měsíc

Blíží se konec základní části a s ním přichází pro Toronto mírné trable. Mimo hru totiž bude Zach Bogosian, a to minimálně do konce základní části, ale vypadá to, že americký bek zmešká také začátek play off, do kterého se organizace Maple Leafs na 99% dostane.

Zach Bogosian se zranil v noci z úterý na středu, když ve druhé třetině zápasu proti Vancouveru ztratil při rozehrávce rovnováhu a vinou pádu si poranil rameno. Kosatky v tomto zápase Toronto porazily poměrem 6-3 a stále živí naději na play off.

„Hrál v průběhu letošní sezóny velmi dobře,“ začal hlavní kouč Toronta Sheldon Keefe. „Přišel do našeho týmu a vnesl do něj přesně to, co jsme si představovali. Hraje velmi dobře ve třetím obranném páru a odehraje spousty minut v oslabení.“

Zach Bogosian podepsal s Torontem kontrakt na jednu sezónu, ve které si vydělá jeden milión dolarů. Do Maple Leafs přišel po sezóně v Tampě Bay, se kterou vyhrál Stanley Cup.

„Je to zkušený hráč, byl součástí té jízdy Tampy. Určitě nám bude hodně chybět, ale vím, že udělá všechno pro to, stejně tak jako naši doktoři, aby se dostal zpátky do sezóny, ideálně co nejdřív,“ dodal Sheldon Keefe.

Třicetiletý zadák Toronta si v letošním ročníku připsal pět kanadských bodů za pět asistencí během pětačtyřiceti zápasů, ale jeho hlavním úkolem je především bránění a fyzická hra. Má na svém kontě čtyřicet devět trestných minut, což je nejvíc z celého týmu, a také sedmašedesát hitů a jednatřicet zblokovaných střel.

Šanci s největší pravděpodobností dostane Rasmus Sandin, který by měl třetí obranný pár tvořit s Travisem Dermottem. Jednadvacetiletý švédský bek nastoupil do posledních dvou zápasů Toronta, ale moc příležitostí v organizaci Maple Leafs zatím nedostal. I vinou zranění letos v NHL odehrál pouze tři utkání, ve kterých si připsal jednu asistenci.

Trenér Toronta prozradil, že další alternativou je také Ben Hutton, kterého Maple Leafs získali výměnou z Anaheimu. Hutton si v letošním ročníku zatím připsal jeden gól a čtyři asistence k tomu během čtyřiatřiceti zápasů, avšak v dresu Maple Leafs se ještě v kanadsko-americké NHL nepředstavil.

