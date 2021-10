Torontský trapas po Mrázkově zranění. Kvůli platovému stropu musel na střídačku student

Maple Leafs patří mezi nejslavnější a nejhodnotnější hokejové kluby na planetě. S tím by měl automaticky jít ruku v ruce naprostý profesionalismus, viďte? Jenže víkendová příhoda, v hlavní roli se studentem torontské univerzity Alexem Bishopem, je známkou amatérského přístupu. Aspoň tak to vidí Steve Simmons. Známý novinář, co se nebojí ostrých názorů.

Simmons kritizuje fakt, že poprvé v dějinách NHL se stalo, že si klub kvůli potížím s platovým stropem nemohl dovolit povolat brankářskou výpomoc z farmy.

Po zranění Petra Mrázka (český gólman bude mimo hru zhruba dva týdny) byl logickou volbou zkušený Kanaďan Michael Hutchinson, místo něj ale generální manažer Kyle Dubas zalovil mezi „hobbíky“. Nakonec podepsal Bishopa, co naposledy chytal univerzitní ligu. Před rokem.

Simmons Toronto viní ze zoufalého zacházení s platovým stropem a mluví o tom, že jde o ostudu pro celou NHL. Má pravdu? Jeho postoj lze pochopit i snadno obhájit.

Je totiž zásadní rozdíl mezi tím, když se Bishop při domácích zápasech Javorových listů střídá s Davidem Ayresem (nejslavnějším rolbařem světa, co loni ve výstroji v torontských barvách pomohl Carolině k výhře) a číhá na příležitost coby nouzová brankářská výpomoc, a tím, když jde do utkání jako plánovaná dvojka z důvodu, že na nikoho jiného Dubas nemá.

Nic proti Bishopovi, čapával v juniorské OHL, je to sympaťák, svůj den si s pokorou užil, ale platí, co připomíná Simmons. NHL je přece pro profesionální hokejisty a ne pro studenty nebo rolbaře. Na ty má - s přimhouřeným okem - docházet ve výjimečných případech. Ve chvílích, kdy se jednomu z klubů při rozbruslení nebo během samotného mače zraní profík, nebo dokonce dva.

Tak se kdysi dostal až na led Ayres. Bishop zůstal v sobotu proti Ottawě jen na lavičce, přesto působí Ayresův start mnohem patřičněji než Bishopovo náhradničení. Zdravotní trable? Poměrně legitimní důvod pro nouzové řešení. Potíže s platovým stropem? Chyba a risk generálního manažera a ostuda pro klub i celou soutěž. Takhle lze shrnout (nejen) Simmonsův pohled. Vidíte to stejně?

Pro doplnění kontextu se sluší dodat, že Dubasovi ztížil rozhodování nemocný Justin Holl.

Toho na farmu poslat nesměl (a uvolnit tím prostor pro Hutchinsona). Pravdou ovšem je, že Maple Leafs mohli ukázat na jiného hokejistu, aby "Hutche" přivedli. Místo toho šli do rizika a posadili si na střídačku studenta. Polehčující okolnost? Šlo o jednorázovou záležitost, Hutchinson už je s kanadským klubem, připravený krýt záda Jacku Campbellovi.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+