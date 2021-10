Toronto si pojistilo kouče. Už nemáme kam uhnout, zní z kabiny

Toronto Maple Leafs čeká velice náročná sezona. Ne snad, že by přes léto tým výrazně oslabil. Spíše půjde o psychickou námahu. Neúspěchu bylo v posledních letec až moc. Z kabiny tak zní odhodlané hlasy, které zároveň říkají, že na další brzký konec v play off už nebudou platit žádné výmluvy. Kromě toho vyjádřilo vedení organizace důvěru ve svého trenéra.

Kyle Dubas, generální manažer týmu, a jeho pobočníci se totiž rozhodli, že se Sheldonem Keefem, trenérem Maple Leafs, prodlouží spolupráci o další dva roky.

Přišlo to jako blesk z čistého nebe, protože se o jeho možném prodloužení skoro vůbec nehovořilo. Faktem však bylo, že Keefe vstupoval do posledního roku své smlouvy, Dubas a spol. tak museli jednat.

Nutno říct, že tým pod ním šlape. Tedy alespoň v základní části. Tam má totiž Keefe bilanci 62 výher, 29 porážek a dvanáctkrát si odnesl bod. Play off, to už je jiná pohádka. Brzké konce, hořké zklamání. To už si nyní nemůže dovolit. I přes prodloužení smlouvy by totiž klidně mohlo dojít k tomu, že by po neúspěšné sezoně hledal práci.

Moc dobře to ví i hráči.

„Není pochyb o tom, že prahneme po úspěchu. Jsme jako naši fanoušci, strašně moc to chceme,“ povídal například brankář Jack Campbell. „Nehledáme žádné výmluvy. Předchozí neúspěchy využíváme jako palivo, které nás žene dopředu. V sezoně to od nás uvidíte.“

Z možného terče vtipu, kterým Toronto bezesporu po každém vypadnutí je, se pomalu stává spíše smutná záležitost. Jedna z nejslavnějších organizací světa totiž nevyhrála sérii v play off od roku 2004.

„Mně se celkem dařilo, ale podstatný je tým. Chceme vyhrávat hlavně v play off, to je náš cíl,“ dodal ještě. „Jsem přesvědčený o tom, že pokud budeme mít správně nastavenou hlavu, můžeme uspět.“

I přes správné mentální nastavení to budou mít borci Maple Leafs velice těžké. NHL se totiž vrací do normálu, a to i v podobě divizí.

Toronto se nachází v té Atlantické, kde jsou karty rozdány docela jasně. Buffalo, Ottawa i Detroit jsou pasováni do rolí jasných outsiderů. Zbytek divize je však nabitý. Kromě Toronta budou o co největší úspěch usilovat dva velmi silné týmy z Floridy, odvěký rival z Bostonu a nevyzpytatelný Montreal.

Podaří se Keefovi nasměrovat svůj tým za hranice prvního kola?

