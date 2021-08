Toronto bude spoléhat na nové tváře. Kteří hráči se s Maple Leafs dohodli v posledních dnech?

Hokejistům Maple Leafs se v posledních letech nepovedlo v play off navázat na povedené výkony a výsledky ze základních částí, a tak se v posledních dnech začala měnit skladba týmu. Mezi novými tvářemi jsou také tři čeští hokejisté.

Toronto má už sedmnáct sezón tristní bilanci v play off. Tak dlouho už tradiční klub z nejlidnatějšího města Kanady totiž nepoznal pocit vyhrané série v play off. Základní části sice byly v posledních letech ze strany Maple Leafs více než slušné, vždyť tento tým měl na papíře předpoklady na jednoho z největších favoritů na zisk Stanley Cupu. Avšak z jediné série tento celek nevzešel vítězně, a tak se v posledních dnech udála spousta hráčských změn.

Zřejmě nejznatelnější změna proběhla v brankovišti. Frederik Andersen bude on nové sezóny hájit bránu Hurikánů, opačným směrem putoval Petr Mrázek, který bude s Jackem Campbellem tvořit brankářskou dvojici Toronta. Rodák z Ostravy podepsal smlouvu na tři sezóny s roční gáží 3,8 milionů dolarů.

Obrana Maple Leafs zůstala bez výraznějších změn, avšak do útoku v posledních dnech přišlo hned pět hokejistů. Jedná se především o posílení třetí a čtvrté formace.

Nejdražší a zároveň nejčerstvější posila Toronta je bývalý útočník Bostonu Bruins Nick Ritchie, který podepsal smlouvu na dva roky, během kterých si vydělá 5 milionů dolarů. Jedná se o urostlého útočníka, který se vyznačuje především dobrým přehledem na brankovišti soupeře.

Útočné řady také posílili dva čeští útočníci. Nejprve to byl David Kämpf, který poprvé změní v kanadsko-americké NHL dres a během předešlé noci Toronto oznámilo také příchod Ondřeje Kašeho, jehož osud byl v zámoří nejistý. První zmíněný podepsal dvouletou smlouvu s roční gáží 1,5 milionu dolarů, Ondřej Kaše se dohodl na roční spolupráci, která mu vynese 1,25 milionů dolarů.

Posledními posilami do útoku jsou v tuto chvíli forvardi Michael Bunting a Kurtis Gabriel. Bývalý útočník Arizony podepsal smlouvu na dva roky s ročním výdělkem 950 000 dolarů, Kurtis Gabriel se dohodl na jednoleté smlouvě ve výši 750 000 dolarů.

Toronto tak získalo jednoho kvalitního gólmana a především důrazné hráče do „bottom six“. Jako dobrý podpis se může ukázat především smlouva Ondřeje Kašeho, který už světu dokázal, že je schopen dávat branky pravidelně. V posledních třech letech jej však trápila četná zranění, takže zůstává otázkou, kolik toho rodák z Kadaně odehraje. Pokud by to byla většina zápasů, tak se tento podpis může stát velmi cenným.

Zároveň v týmu zůstali tahouni jako Auston Matthews, Mitchell Marner, John Tavares, William Nylander či obránci Morgan Rielly nebo Jake Muzzin. Povedou změny v řadách Toronta k většímu úspěchu?

