To byl fofr: Svozil má v kapse smlouvu s Columbusem!

Že na draftu přišel na řadu až ve třetím kole? To bylo Stanislavu Svozilovi upřímně jedno. A mělo proč: Talentovaný český obránce po pár týdnech podepsal s Columbusem tříletý nováčkovský kontrakt!

„Jsem za to strašně šťastný, je to skvělý začátek kariéry. Teď je na mně, abych Columbusu důvěru vrátil svými výkony. Poděkovat bych chtěl všem, kteří k tomuto postupnému kroku pomohli. V čele s mojí rodinou a týmem SPORT INVESTu kolem Roberta Spálenky,“ hlásí Stanislav Svozil v tiskové zprávě agentury, která ho zastupuje.

Blue Jackets si českého obránce vybrali z 69. příčky letošního draftu. Když musel Svozil čekat až do třetího kola, málokdo věřil, že by měl naději na tak rychlý podpis.

Už za necelé tři týdny ale přišla ze zámoří skvělá zpráva.

„Popravdě jsem úplně nečekal, že smlouvu dostanu. Spíš jsem si myslel, že si budu muset počkat. O to víc jsem rád, že se to povedlo. Stále je to ale jen začátek cesty, první krůček k mému snu hrát NHL. Rozhodně není nic hotového,“ uvědomuje si osmnáctiletý zadák.

Nováčkovský kontrakt má v kapse teprve jako čtvrtý hráč z letošního draftu!

„Podpis smluv mladých hráčů není standardně jednoduchou záležitostí, roli hraje mnoho proměnných včetně pozice na draftu, plánu sportovního rozvoje i situace celé organizace,“ říká Robert Spálenka, šéf hokejové sekce agentury SPORT INVEST.

Přerovský odchovanec rostl od roku 2018 v brněnské Kometě, poslední dvě sezony hrál stabilně za A-tým. V extralize nastoupil k 79 utkáním, ve kterých si připsal osm bodů (3+5).

V prvním ročníku byl vyhlášen nejlepším nováčkem soutěže, postupně ale dostával méně prostoru a v očích skautů si mírně pohoršil. Mohly za to i výkony, kterými se prezentoval od povedeného šampionátu dvacítek na přelomu roku.

O to víc ho zájem Blue Jackets potěšil. „V očích Columbusu byl Standa na letošním draftu mnohem výše a byli velmi příjemně překvapeni, že na něj v rámci výběru dosáhli. Columbus nejen podpisem kontraktu prokázal, jak moc věří ve Standův potenciál,“ těší Spálenku.

Domácím soutěžím teď dá Svozil sbohem. Po turnaji reprezentační dvacítky v Hodoníně vyrazí do zámoří na tréninkový kemp, kde se bude rozhodovat o jeho dalším směřování.

Zatím všechno nasvědčovalo variantě, že by šel do juniorské WHL. Nyní ale v úvahu reálně připadá i farmářská AHL – zvlášť když si český obránce už zvykl na hru mezi dospělými.

„Spíš čekám, že začnu v juniorce, abych se trochu oťukal, zvykl si na zámořský hokej a zdokonalil se v jazyce. Pak se uvidí,“ přemítá Svozil, jenž by se mohl v Regině potkat s generačním talentem Connorem Bedardem. „Pokud bych s ním hrál, tak bych si určitě vylepšil statistiky,“ usmívá se.

„Svým talentem i herními dispozicemi je Standa jednoznačně prototypem moderního obránce v NHL, ale čeká ho ještě hodně práce. Variantou je, že by hned první sezonu odehrál v AHL, nicméně osobně by se mi líbil rok v juniorské soutěži,“ souhlasí Spálenka.

„Možnost hrát s Connorem Bedardem v jedné pětce by byla pro Standu dalším stupínkem při cestě za pevným místem v NHL,“ doplňuje.

