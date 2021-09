Tkachukovi dochází trpělivost: Je na čase udělat další krok

O Calgary se už dlouho píše v tom smyslu, že nejsou vůbec daleko od úspěchu. Podle některých expertů chybí jen pár změn v kádru, aby se Flames zařadili mezi opravdové kandidáty na Stanley Cup. Však i útočník Matthew Tkachuk by už chtěl konečně uspět.

„Čeho je moc, toho je příliš,“ začal svůj komentář k současné situaci pro média. „Čas utíká fakt rychle. Být průměrný nikoho nebaví, my to bohužel zažíváme. Dostaneme se do play off, pak ne, pak zase jo a vypadneme v prvním kole, pak zas nic… Nikoho to nebaví. Je na čase s tím něco udělat. Musíme do toho jít od samého začátku.“

Tkachuk v NHL odehrál už pět sezon a jeho zkušenosti s vyřazovací částí jsou opravdu takové, jak popsal. Zatím se s Calgary nedostal přes práh prvního kola. Dvakrát zažil konec v základní části a třikrát se loučil v úvodní sérii play-off.

Organizace Flames měla velmi dobrou šanci v minulé sezoně, kdy byla výjimečně utvořena Severní divize, jež se skládala pouze z kanadských týmů a většina fanoušků ji označovala za nejslabší. Neúspěch v podobě nepostupového pátého místa tak bolel o to víc.

„Všichni si říkáme to samé. Chceme konečně prorazit. Chceme uspět v play off, ale prvně je potřeba se tam vůbec dostat," pokračoval Tkachuk.

Stejného názoru bylo i vedení Plamenů, které se v létě nebálo udělat velké změny. Tou největší byl pochopitelně odchod kapitána Marka Giordana, který zamířil do Seattlu.

„Určitě se tu kvůli jeho odchodu změní prostředí,“ je si vědom Tkachuk. „Na ledě strávil spoustu času, hrál při všech situacích. Byl to velký lídr, ovšem jsem si jistý, že v týmu máme i jiné osobnosti. Nic to však nemění na tom, že jeho odchod je velkou ztrátou.“

Mezi dvě největší tváře, které do Calgary přišly, patří rozhodně obránce Nikita Zadorov a útočník Blake Coleman, jenž přišel z mistrovské Tampy Bay. Právě na něj bude upřena největší pozornost.

„Pro tým je vždycky důležité, když přijde někdo, kdo má zažitý úspěch. Ještě k tomu tak nedávný,“ pochvaloval si Tkachuk. „Očividně ví, jak vyhrávat.“

