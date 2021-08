Ticho kolem Svečnikova? Ruský šikula vyhlíží tučnou smlouvu

Okurková sezona je pochopitelně, co se novinek a dění z National Hockey League, tou tišší fází roku. Letos už však několik podpisových bomb v tomto období přišlo a další by měly přijít. Přeci jen, ještě stále je bez kontraktu několik výrazných omezených volných hráčů.

Mladíci, kteří čekají na to, až dostanou pořádně zaplaceno. Do této kategorie se řadí třeba vancouverská dvojice Elias Pettersson s Quinnem Hughesem, ale rovněž mezi ně patří hvězdička z Caroliny – Andrej Svečnikov.

Kolem Hurricanes bylo toto léto opravdu rušno. Klub udělal několik překvapivých rozhodnutí, třeba když pustil talentovaného gólmana Alexe Nedeljkovice a vlastně všechny tři své maskované muže, aby podepsal Frederika Andersena a Anttiho Raantu.

Kromě toho se nedohodli na kontraktu s produktivním zadákem Dougiem Hamiltonem, jenž skočil po lasu z New Jersey. Naopak vedení klubu dalo šanci průšviháři Tonymu DeAngelovi, na nějž si někteří příznivci stále těžko zvykají.

Výsledkem všech těchto tahů je přes 12 milionů dolarů pod platovým stropem, které vedení v čele s generálním manažerem Donem Waddellem může využít. Většina z toho volného prostoru by měla padnout na jednoho hráče.

Bez smlouvy je totiž stále jednadvacetiletý Rus Andrej Svečnikov. Šikovný forvard, který dosud v NHL odehrál 205 zápasů s bilancí 59 branek a 81 asistencí, určitě nechybí v budoucích plánech celku z Raleigh.

Aktuálně se řeší, jak jeho první velký kontrakt bude vypadat.

„Naše rozhovory o délce smlouvy jsou velmi pozitivní, stále ale máme lehkou neshodu v částce. Dohodu uzavřeme, není však proč spěchat,“ řekl Waddell. Že to je pouze otázka času potvrdila i reportérka The Athletic Sara Civian.

Co se spekulací týče, hokejovým světem pronikají i údajné detaily smlouvy. Ruský novinář Sport-Expressu Artur Khairullin informoval o tom, že Svečnikov by měl v Carolině podepsat hned osmiletý kontrakt v hodnotě kolem 70 milionů. Pakliže se to potvrdí, vychází to průměrně na 8,75 milionu dolarů ročně pro rodáka z Barnaulu.

Zároveň by se stal nejlépe placeným hráčem Canes.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+