Ten, co má spasit Žraloky. Hilla cepoval Pointův táta, stane se novým Rinnem?

Posila San Jose Sharks zaujme už křestním jménem. Je prvním Adinem v dějinách NHL, tohle slovíčko s hebrejskými kořeny běžně rozhodně neuslyšíte. Adin Hill by ovšem rád byl více než pouhou kuriozitou. Obrovitý Kanaďan se od jara pyšní titulem mistra světa a teď pomýšlí na post gólmanské jedničky kalifornského klubu, kam putoval mimo jiné za Josefa Kořenáře a kde se sejde třeba s Tomášem Hertlem.

Když před šesti lety Hilla draftovali arizonští Kojoti, zvedl telefon a zavolal pár lidem.

Mezi nimi jistému Grantu, tátovi Braydena Pointa, teď už dvojnásobného šampiona NHL. "Koučoval mě od osmi do třinácti, možná čtrnácti let. Byl to skvělý trenér a chtěl jsem s ním sdílet svou radost," povídal Hill před časem pro klubový web.

Z jeho dospívání vytáhněme ještě jednu vzpomínku. Na hokejový kemp Jaromea Iginly, kterého se zúčastnil. "Bylo to krátce poté, co vyhrál olympijské zlato s Kanadou. Setkal jsem se s ním, moc jsem si to považoval," vybavil si dnes pětadvacetiletý brankář.

Ve vlastní sbírce už má také zlato, s Darcym Kuemperem jistil jízdu Kanaďanů na posledním MS. Tou dobou byli týmoví parťáci, nedávné trejdy jejich cesty rozdělily. Kuemper se pokusí zazářit v Coloradu, Hill v San Jose.

Pro generálního manažera Douga Wilsona byl rodák z Comoxu údajně jasnou volbou. Imponovala mu jeho velikost, věk, soutěživost i už nabrané zkušenosti. Když Hilla přivedl, prohodil: "Co se týče smlouvy, budeme k němu féroví."

Adin Hill v sezoně 2020/2021: 19 zápasů, úspěšnost 91,3 %, průměr 2,74 a dFSv% -0,06

Brzo našli společnou řeč. Dohodli se na dvouleté smlouvě se stropovou zátěží lehce přes dva miliony dolarů. Wilson v Hillovi vidí budoucnost brankoviště Žraloků, Jamese Reimera přivedl spíš jako mentora a zkušenou dvojku.

San Jose si těžko mohlo mezi třemi tyčemi pohoršit. V úspěšnosti zákroků byli jeho gólmani v minulé sezoně na 29. místě. Tedy třetí nejslabší v NHL. Hill by to mohl změnit a stát se kanadskou verzí Pekky Rinneho. Podobně urostlé finské legendy. Sám se v ní vzhlédl.

"Ale pozor, jeho styl je lehce krkolomný," upozorňuje pro The Athletic Martin Biron, bývalý gólman Buffala či Philadelphie. A muž, jehož poslal do důchodu Hertl čtyřmi góly, včetně nezapomenutelného blafáku. Aspoň tak se na památný večer vzpomíná.

"Má dlouhé nohy i ruce, velký rozsah," říká Biron o Hillovi. A to se hodí:



Wilson ví, že Hill není sázka na jistotu. Je si vědom, že zatím toho tenhle dvoumetrový čahoun neodchytal tolik a že ani analytické údaje z něj nedělají superhvězdu. Líbí se mu ale trajektorie, kterou má Hillova kariéra. A také to, že je levný.

Vše navíc zkušený funkcionář jistí podpisem Reimera, jehož přivádí už podruhé. Stane se Hill spasitelem a dá zapomenout na poslední roky, kdy v Kalifornii s marností přihlíželi trápení Martina Jonese? Životní šance pro světového šampiona přichází.

