Tarasenko vystřílel St. Louis vítězství nad Los Angeles, Washington zvládl přestřelku v Ottawě

Jednou z nočních hvězd se stal útočník Vladimir Tarasenko, který dvěma góly pomohl St. Louis k dalšímu vítězství. Ofenzivně laděný duel se odehrál v Ottawě, kde padlo dvanáct branek! Co dalšího přinesl dnešní hrací den?

BUFFALO SABRES - TAMPA BAY LIGHTNING

5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Tampa vyzrála na Tampu

Buffalo po velmi solidním výkonu slaví překvapivé vítězství nad Tampou. Sabres hráli zodpovědně do obrany a dokázali využívat své šance. Dva góly nakonec přidali do prázdné branky.

Branky a nahrávky

2. Olofsson (Thompson, Hägg), 40. Caggiula, 45. Hinostroza, 55. Hägg (Girgensons), 58. Olofsson (Asplund, Thompson) – 19. Killorn (McDonagh, Joseph).

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 36 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 6 - 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Craig Anderson (BUF) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 59:58

Brian Elliott (TBL) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 57:04



Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:41

Jan Rutta (TBL) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:21

Andrej Šustr (TBL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:29

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 19:17



Tři hvězdy utkání

1. Craig Anderson (BUF) – 35 zákroků

2. Drake Caggiula (BUF) – 1+0

3. Robert Hagg (BUF) – 1+1

OTTAWA SENATORS - WASHINGTON CAPITALS

5:7 (1:4, 3:2, 1:1)

Přestřelka pro Washington

V Ottawě padlo hned dvanáct branek! Capitals si po jednoznačné první třetině zápas výrazně zkomplikovali a nakonec museli bojovat až do úplného konce. Dva góly vstřelil Ovečkin a z hattricků se radovali Batherson a Oshie.

Branky a nahrávky

3. Batherson, 26. Norris (Zub, Batherson), 30. Tierney (Ennis, Chabot), 32. Batherson (Tkachuk), 47. Batherson (Norris, Chabot) – 7. Oshie (van Riemsdyk), 12. Oshie (Mantha, McMichael), 14. Jensen (Orlov, Sheary), 16. Carlson (Eller, Fehérváry), 37. Ovečkin, 40. Oshie (McMichael), 51. Ovečkin (Wilson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 – 31 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 14 - 16

Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 12 zákroků, 4 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 15:43

Filip Gustavsson (OTT) – 12 zákroků, 3 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 41:12

Ilja Samsonov (WSH) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:11



Tři hvězdy utkání

1. T. J. Oshie (WSH) - 3+0

2. Drake Batherson (OTT) - 3+1

3. Alexandr Ovečkin (WSH) - 2+0

FLORIDA PANTHERS - ARIZONA COYOTES

5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Florida slaví šestou výhru v řadě

Panthers v domácím zápase proti Coyotes potvrdili roli favorita a dokráčeli si pro další vítězství. Florida stále nezná příchuť porážky a je ve skvělé formě. Arizona je naopak v opačné pozici, jelikož na první výhru stále čeká. Coyotes se zranil v dnešním klání Carter Hutton.

Branky a nahrávky

20. Thornton (Reinhart, Montour), 26. Vatrano (Montour, Hörnqvist), 31. Ekblad (Huberdeau, Bennett), 47. Huberdeau (Bennett, Tippett), 60. Duclair (Weegar, Barkov) – 18. Keller (Schmaltz), 52. O'Brien (Fischer, Strälman), 53. Kessel (Ljubuškin, Larsson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 41 – 21 | Přesilová hra: 2/3 – 0/1 | Trestné minuty: 9 - 23

Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Knight (FLA) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00

Carter Hutton (ARI) – 10 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 20:00

Karel Vejmelka (ARI) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 39:08



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 2 střela na bránu, TM 5, čas na ledě 17:10

Karel Vejmelka (ARI) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 39:08



Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Huberdeau (FLA) - 1+1

2. Brandon Montour (FLA) - 2+0

3. Joe Thornton (FLA) - 1+0

NEW YORK RANGERS - CALGARY FLAMES

1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Calgary na vítězné vlně

Calgary najelo na vítěznou vlnu a nezastavilo se ani v Madison Square Garden. Flames svého soupeře přehráli, nastříleli pět gólů a získali další dva body do tabulky. Rangers naopak neměli nejlepší den.

Branky a nahrávky

46. Hunt (Trouba, Miller) – 19. Tanev (Gaudreau, Lindholm), 23. Mangiapane, 49. Coleman (Backlund, Pitlick), 52. Backlund (Coleman, Hanifin), 60. Mangiapane (Andersson, Dubé).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 37 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 6 - 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) - 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5%, odchytal 59:55

Jacob Markström (CGY) - 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6%, odchytal 59:30

Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) - 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 11:48



Tři hvězdy utkání

1. Jacob Markström (CGY) - 32 zákroků

2. Blake Coleman (CGY) - 1+1

3. Mikael Backlund (CGY) - 1+1

CAROLINA HURRICANES - TORONTO MAPLE LEAFS

4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Carolina dala Torontu další ránu

Krize Toronta pokračuje. Maple Leafs se dostali v Carolině brzy do vedení, to ale bylo z jejich strany vše. Hurricanes v prostřední části výsledek otočili a nakonec dovedli duel do vítězného konce. Carolina podobně jako Florida ještě neprohrála.

Branky a nahrávky

28. Aho (Bear, Svečnikov), 30. Lorentz (Martinook), 37. Niederreiter (Slavin), 59. Svečnikov (Slavin) – 4. Matthews (Bunting).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 - 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0%, odchytal 60:00

Jack Campbell (TOR) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4%, odchytal 57:46



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:15

Ondřej Kaše (TOR) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 10:43

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 11:30



Tři hvězdy utkání

1. Frederik Andersen (CAR) - 24 zákroků

2. Steven Lorentz (CAR) - 1+0

3. Jaccob Slavin (CAR) - 0+2

COLUMBUS BLUE JACKETS - DALLAS STARS

4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Dallas body v Columbusu nezískal

Blue Jackets podali proti Dallasu velmi dobrý výkon a nakonec byli oceněni ziskem dvou bodů. Hvězdou zápasu se stal Elvis Merzlikins, který pochytal jednatřicet střel a inkasoval pouze jednou.

Branky a nahrávky

6. Bjorkstrand (Roslovic, Hofmann), 31. Hofmann (Bjorkstrand), 46. Werenski (Kuraly, Robinson), 59. Texier (Werenski) – 58. Seguin (Lindell, Suter).

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 32 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 8 - 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Elvis Merzlikins (CBJ) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9%, odchytal 60:00

Braden Holtby (DAL) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88%, odchytal 58:09



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (CBJ) – 0+0, 0 účast, 2 TM, 1 střela na bránu, čas na ledě 18:11

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -3 účast, 0 TM, 0 střel na bránu, čas na ledě 12:57

Andrej Sekera (DAL) – 0+0, -1 účast, 2 TM, 2 střely na bránu, čas na ledě 15:31



Tři hvězdy utkání

1. Elvis Merzlikins (CBJ) – 31 zákroků

2. Grégory Hofmann (CBJ) – 1+1

3. Oliver Bjorkstrand (CBJ) – 1+1

ST. LOUIS BLUES - LOS ANGELES KINGS

3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Tarasenkovo skvělé představení

V létě to vypadalo, že St. Louis opustí. Nyní se v něm dostává Vladimir Tarasenko do skvělé formy. Proti Los Angeles vstřelil dva góly a nasměroval Blues k pátému vítězství v sezóně. I St. Louis je stále bez prohry.

Branky a nahrávky

44. Tarasenko (Krug, Thomas), 56. Tarasenko (Barbašev), 59. Perron (O'Reilly, Scandella).

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 - 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (STL) – 34 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 60:00

Jonathan Quick (LAK) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1%, odchytal 59:35



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Vladimir Tarasenko (STL) - 2+0

2. Ville Husso (STL) - 34 zákroků

3. Robert Thomas (STL) - 0+1

