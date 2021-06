Tampa se venkovního prostředí nezalekla a dostala se v sérii do vedení

V Nassau Coliseum se odehrálo podle očekávání velice vyrovnané utkání, kde rozhodovaly ty nejmenší maličkosti. Nakonec s úsměvem z ledu odcházeli hokejisté Tampy, kteří vyhráli podruhé v řadě a poprvé se v sérii dostali do vedení.

NEW YORK ISLANDERS - TAMPA BAY LIGHTNING

1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

STAV SÉRIE: 1:2

Těsná bitva pro Tampu

Atmosféra v domácí aréně Islanders by se dala krájet, a o to větší uznání snese fakt, že Tampa vstoupila do utkání velmi dobře a v první třetině se dostala po brance Yanniho Gourdea do vedení.

Další dva góly v dnešním klání padly až těsně před koncem druhé části. Nejdříve zmatku u branky Andreje Vasilevského využil ke srovnání Cal Clutterbuck, nicméně o chvíli později se v přesilové hře prosadil Brayden Point, jehož trefa se nakonec stala vítěznou.

Tampa se ve třetí třetině soustředila především bránění svého těsného náskoku a Islanders se tento obranný blok překonat nepodařilo.

Branky a nahrávky

38. Clutterbuck (Martin, Cizikas) – 11. Gourde (Coleman, Černák), 40. Point (Hedman, Kučerov).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 25 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92%, odchytal 58:13

Andrej Vasilevskij (TBL) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:19

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:20

Erik Černák (TBL) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:44



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL) - 27 zákroků

2. Brayden Point (TBL) - 1+0

3. Cal Clutterbuck (NYI) - 1+0

