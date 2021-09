Tak přece jen si plácnou! Kaprizov by měl zůstat v Minnesotě

Asi žádné jméno nebylo letos v létě více skloňované než to Kirilla Kaprizova. Vyslyší po povedené sezoně v NHL opět volání rodné země, nebo se usadí za velkou louží? Dlouho to vypadalo, že první možnost je reálnější. Nakonec ale vše nasvědčuje tomu, že Rus zůstane v Minnesotě.

Byla to dlouhá sága. Pro fanoušky Minnesoty velice únavná, ale nakonec s dobrým koncem, a to i navzdory tomu, že dohoda je na světě za pět minut dvanáct.

Za méně než měsíc totiž začínají tréninkové kempy a smlouva s Kaprizovem stále nikde. Podle respektovaného novináře Michaela Russa, který se soustředí právě na Wild, je však krize zažehnána a ruského šikulu uvidíme v dresu Minnesoty i nadále.

„Vlastně nevím, jak to podat,“ povídal Russo v rádiu. „Jsou blízko, ale přitom stále daleko. Udělali kompromis, pokud jde o délku smlouvy. Ta by nyní měla trvat pět let. O platu také vím, mělo by to být devět milionů dolarů ročně. Vypadá to, že se ladí už jen poslední detaily.“

Minnesotu tlačila blížící se nová sezona, ale také fakt, že bude ještě hodně dohadů kolem klauzulí, bonusů a hlavně víz, která budou z Ruska potřeba zařídit.

Dle informací, které šly hokejovým světem v průběhu léta, to opravdu dlouho vypadalo na to, že Kaprizov nepřistoupí na dlouholetý kontrakt. Chtěl totiž kratší, aby mohl co nejdříve na trh s volnými hráči, kde by dostal ještě o několik milionů víc.

Miliony však nechal ležet i v Rusku, což možná čekal málokdo. CSKA Moskva, kde útočník působil, údajně hodilo na stůl balík v hodnotě deseti milionů dolarů.

Kaprizov se však nenechal zlákat a podle všeho zůstane v Minnesotě. Ze srdcí všech zúčastněných musel spadnout obří balvan.

V týmu totiž zůstává nejen produktivní borec, ale také hráč, který pozdvihl náladu v celém týmu. Minnesota najednou vypadala svěže, ožili i hráči kolem Kaprizova. Ten se nyní může stát klíčovým hokejistou celého přeskupení sil, kterým nyní Wild prochází.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+