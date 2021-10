Sullivan si Zohornu i Simona chválí. Jak vypadá jejich boj v Pittsburghu?

Dominik Simon se už sedmý rok rve o život v NHL. Lepší sezóny střídá s horšími, několikrát už se zdálo, že bude hledat práci v Evropě, stále to ale nebalí. Radim Zohorna je v podobné situaci druhou sezónu. Nyní oba bojují o první tým v Pittsburghu.

Návrat do známých míst

Simon Pittsburgh dobře zná. V někdejší Jágrově baště strávil pět let, zahrál si vedle Crosbyho, a když už to vypadalo, že po nevedeném ročníku v Calgary (0+0 v 11 zápasech) za mořem skončí, znovu dostal z Pittsburghu laso. Zatracovaný i uznávaný Pražák opět rozděluje fanoušky i novináře.

Část lidí ho uznává jako nedoceněného borce, další se v diskusních fórech nepokrytě diví, co ještě v NHL pohledává. „Je to velmi dobrý tvůrce hry. Hodně kluků s ním rádo hraje, protože se s ním v útoku dostanou do šancí,“ říká Simonův největší zastánce, trenér Mike Sullivan.

Nedávno se zapsal mezi střelce a dál se rve. „Je to zvláštní hráč. Jako útočník může reálně hrát část sezóny v AHL a druhou část vedle Crosbyho … nebo někde mezi tím,“ píše list Post-Gazette.

On sám o další sezónu za mořem stojí, přestože podepsal jen dvoucestnou smlouvu za minimálních 750 tisíc dolarů. „Rozhodně udělám to nejlepší. Chci dokázat, že tady mohu hrát a že sem patřím,“ říká útočník, jenž se nedávno v přípravě zapsal mezi střelce.

Analytické statistiky ho chválí. V letech 2017-2020 si Tučňáci vytvořili nadpoloviční většinu „očekávaných branek“ při hře pět na pět se Simonem na ledě. Lepší byli jen Patric Hörnqvist a Sidney Crosby. „Vždycky jsme hodně respektovali jeho silnou hru na puku. Je výborný na malém prostoru, daří se mu v místech, kde je třeba bojovat,“ podtrhuje Sullivan.

Jakkoli je efektivní v přípravě šancí, sám v koncovce selhává. Střelecká úspěšnost 6,9% v sezóně 2019-20 a 6,6% v sezóně 2018-19 patřila k nejhorším v týmu. Loni v létě byl oboustranný zájem o prodloužení spolupráce, Pens ale nakonec utratili poslední peníze za pozici centra a volný Simon podepsal s Calgary. Coby cestující náhradník (taxi squad) na hraně sestavy nastoupil za Flames jen k jedenácti duelům, ve kterých nebodoval.

Druhý kemp

Pozice Radima Zohorny (na snímku) je podobná. Loni zaujal, v osmi zápasech nasbíral 4 body (2+2), jistotu ale nemá pražádnou. Oběma Čechům nahrává zranění Jevgenije Malkina a Sidneyho Crosbyho, oba ale nastupují v přípravě hlavně za druhý tým, tedy mezi hráči z AHL.

„Zohorna je dobrý hráč, má ofenzivní instinkty. Má za sebou rok mezi profesionály a je mu 25 let. Není to mladý kluk. Vyspěl,“ popisuje skoro dvoumetrového Čecha Sullivan.

S ohledem na nouzi uprostřed útoku zkouší Pens na tomto postu hodně hráčů. Jedním z možných kandidátů byl v průběhu přípravy také Zohorna. Ostatně tuto možnost testoval Sullivan už v loňské sezóně. Letos je v souvislosti se Zohornou odvážně zmiňována druhá lajna. Další možnosti doprostřed jsou Evan Rodrigues a Brian Boyle.

Boj pokračuje. Pokud by chtěl klub poslat Čechy na farmu, Zohorna nemusí na waiver list, Simon ano. Což znamená, že by si ho předtím mohl zadarmo stáhnout kterýkoli jiný tým NHL.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+