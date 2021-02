Střelba ze všech pozic. Torontský kanonýr s knírem si podmaňuje NHL

Byl to nádherný souboj. David Pastrňák, Alexandr Ovečkin a Auston Matthews se loni přetahovali o korunu pro krále střelců velkou část sezóny. O dramatický závěr nás nakonec připravilo její přerušení, po němž se trofej dělila mezi první dva jmenované. Letos se můžeme dočkat podobného souboje, Matthews má ale od samého začátku náskok.

Pastrňák rehabilitoval s operovanou kyčlí, Ovečkin pykal za nezodpovědnost. Že musíme s oběma počítat, dávají najevo od svého návratu. Oba po pauze dohánějí, co zameškali, a na kontě mají shodně pět zásahů. Matthews využil nabídnutou šanci a tabulku střelců vede s deseti góly.

Branky střílí se záviděníhodnou lehkostí. Z přesilovek, z brejků, parádní střelou švihem nebo blafákem. Rejstřík jeho zakončení je široký. „Má hodně různých střel,“ přikyvuje spoluhráč Frederik Andersen, jenž posuzuje kvalitu Matthewsovy střelby na každém tréninku.

Gólman Toronta potvrzuje útočníkovu schopnost střílet z nejrůznějších pozic. Bruslařské schopnosti a buldočí rvavost o puk mu v útočném pásmu dávají dostatek šancí k zakončení. „Myslím, že Auston je velmi hladový. Chce puk. Jeho střela má pokaždé smysl. Pálí hodně způsoby, je těžké se na to připravit nebo střelu přečíst. Dobře čte hru,“ přidává brankář.

Srovnání s českým kanonýrem? „Pastrňák má podobný způsob vypuštění, s novějším stylem střely, ale Auston je typ chlapa, který když nemá puk, extrémně tvrdě pracuje na tom, aby ho získal,“ zdůrazňuje Andersen.

Vedle zmíněné trojky je tu samozřejmě ještě pár elitních jmen. Tvořivý Connor McDavid je na devíti gólech, Leon Draisaitl disponuje od začátku loňské sezóny nejvyšší střeleckou úspěšností (19,8%). Jen Matthews (336) a Ovečkin (339) mají za stejnou dobu víc než 300 střel.

Pokud chcete prodat svůj kumšt, zásadní je chodit často na led. V tomhle směru má Matthews proti Davidu Pastrňákovi výhodu, o tom jsme psali několikrát. Trenér Sheldon Keefe jeho hru chválí a vděk mu dává najevo vysoce nadprůměrným icetimem (21:42). Spolu s McDavidem tvoří forvard Toronta ligovou top dvojku, pokud jde o čas na ledě strávený v útočném pásmu.

„Jedna věc, kterou se liší od ostatních, je, jak si v každém utkání vytváří šance,“ říká spoluhráč Zach Hyman o Matthewsovi. „Pokud už gól nedá, vstřelí jich příště víc. Nebo aspoň pomůže vytvořit šance spoluhráčům.“

A to není všechno. Matthews se hodně zlepšil také směrem do defenzivy. Začalo to už v loňské sezóně, kdy patřil k nejlepším útočníkům v odebraných kotoučích. „Jako hráč určitě zlepšil svou celoplošnou hru, která začíná už v obranném pásmu,“ vyzdvihuje Hyman.

Gólů zatím padá dost. Hlavně v Severní kanadské divizi. Přibývá ovšem také hokejistů mimo hru, často jen z důvodů, jako je kontakt s nakaženým. Nezbývá než doufat, že do soubojů o individuální trofeje nezasáhne covid protokol nebo jiné vnější vlivy.

