Stejní, a přece jiní! Jak jsou na tom týmy v přestavbě?

V roli činovníka klubu NHL asi nezažijete těžší roli. Přestavit celý tým. Důvodů může být mnoho. Dlouholetý neúspěch, přestárlý kádr nebo nespokojenost fanoušků. Faktem je, že přebudování čeká v NHL každého, zvlášť v éře platových stropů. Momentálně jsou pod drobnohledem v Detroitu, Arizoně, Ottawě a Buffalu.

První týdny nové sezony ukázaly, jak těžké to opravdu je. Red Wings vypadají mnohem lépe než v předchozích letech a rozhodně neukazují ani náznak toho, aby byli otloukánkem. Podobná situace panuje i v Ottawě. V Buffalu se zase ukazuje, co s týmem dokáže udělat dobrý trenér, který má klid na práci. A pak je tu Arizona, která se krčí na úplném dně ligy s jediným bodem.

Není se čemu divit. V létě vedení arizonské organizace vyhostilo všechny, kteří měli alespoň nějakou hodnotu, a vydalo se na dlouhou a bolestivou cestu. Jako náplast jim slouží hlavně plné hrsti výběrů v draftu. I tak je jejich nemohoucnost udivující.

„Hrajeme v NHL, tady nás nebude nikdo litovat,“ pokrčil rameny Andre Tourigny, trenér Kojotů. „Musíme se pořád zlepšovat. Potřebujeme, aby všichni byli na jedné lodi a aby byli přesvědčení, že to, co děláme, je správné. Jinak jsme bez šance. Nemůžeme se stoprocentně soustředit na výsledky, protože pak zapomeneme na ten proces, který k výsledkům vede.“

V poušti tak musí doufat, že se jim povede být jako Detroit. Ten už letos není vysmívaným týmem. Sklízí ovoce, které zasadil při výběru na draftu. Moritz Seider, Lucas Raymond, Filip Zadina... To všechno jsou exkluzivní talenti.

„Na mladých už je vidět, že ví, o čem liga je,“ všiml si Adam Erne, útočník Detroitu. „Máme mladý tým, který se pořád učí. Dobré je, že se jim to daří za chodu a dokážeme vyhrávat.“

To momentálně dokážou i v Buffalu, které překvapuje mnohé příznivce. Devět odehraných utkání, pět výher. Na to, že Sabres do sezony vstupovali v roli outsidera, je to povedená bilance.

„Musíme hrát efektivně,“ poodhalil klíč k úspěchu chválený trenér Buffala Don Granato. „Důležité je, abychom na co nejvíc úspěchu vydali co nejméně energie. Mladíci se s tím teprve sžívají, ale jde jim to dobře.“

Granatovi se daří dávat šanci mladíkům, nicméně zkušení borci rozhodně nehrají druhé housle. Okposo i Skinner, oba v minulosti kandidáti na vykoupení ze smluv, mají po pěti bodech. V brankovišti pak operuje zkušená dvojice Tokarski – Anderson. Zvlášť první jmenovaný zažívá dobrou sezonu.

A nakonec Ottawa. Na její hokej se dobře dívá, nicméně ofenzivní kejkle mnohdy znevažují hloupé chyby, které Senators stojí body. Zápasy bývají mnohdy velice těsné. Mladá parta kolem Stützla, Bathersona a Tkachuka se musí naučit zvládat právě taková utkání.

„Hrajeme líp, než ukazuje tabulka,“ ví dobře útočník Connor Brown.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+