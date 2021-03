Staal by se nebránil odchodu. Nabízí se Columbus či Edmonton

Rychle z Buffala, dokud je čas. Tak nějak by se daly formulovat myšlenky útočníka Erica Staala, jenž sice v dresu Sabres odehrál teprve 24 utkání, nicméně už teď má – alespoň dle informací zámořských novinářů – nutkání odejít. Kam by mohl zamířit?

Staalovi po sezoně končí smlouva na 3,25 milionů dolarů. Pro mnoho týmů, které mají v merku Stanley Cup, by se tak mohl stát výhodnou koupí.

Šlo by tak o klasický “rental“. Pro tým, jenž si ho pořídí, by nebyl žádnou zátěží. Pošle za něj na oplátku sice nějaké mladíky či výběry v draftu, nicméně jestli nebude tažení za pohárem úspěšné, alespoň se onen tým nebude muset starat o hráčovu smlouvu. Jednoduše ho pustí na trh s volnými hráči.

„Blížíme se do části sezony, kdy je vyměnit takové hráče nejjednodušší,“ říká novinář TSN Pierre LeBrun. „Do Buffala byl Staal vyměněn tak trochu proti jeho vůli. Bylo mi řečeno, že by se přestupu nebránil. Ve smlouvě sice má seznam deseti týmů, kam by nechtěl být vyměněn, avšak to se dá odvolat.“

„V Buffalu žije sám, rodinu má jinde,“ dodává ještě. „Asi už je jedno, v jakém hotelu bude bydlet.“

Kdo by mohl patři mezi zájemce? Dle LeBruna například Edmonton Oilers.

„Oilers jsou určitě možností,“ potvrzuje. „Ale musela by to být výměna, ve které by se musel dát pozor na platový strop Edmontonu. Ten mají Oilers dost těsný. Co jsem se ale doslechl, Staala mají jako jednu z variant na třetího centra.“

Staalova sezona je zatím docela průměrná. V 24 odehraných zápasech vstřelil tři góly a na šest nahrál. Pro Oilers by však mohl být posilou hlavně co se týče zkušeností z play off, jelikož v roce 2006 Stanley Cup dokázal vyhrát.

Jedním z možných zájemců by také mohl být Columbus. Jeho generální manažer Jarmo Kekäläinen se totiž nedávno nechal slyšet, že by do týmu přivedl nějakého centra. Ano, jenom pár týdnů poté, co o dům dál poslal Pierre-Luca Duboise.

„Centra si většinou musíte vychovat. To se nám sice povedlo, ale nedávno nám pláchnul,“ posteskl si finský manažer. „Potřebujeme dalšího, a tak ho musíme najít. Buď skrze výměnu, draft nebo mezi volnými hráči.“

