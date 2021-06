Srovná Montreal sérii? Rytíři jsou ale při chuti a touží po dalším skalpu

Tři hodiny po půlnoci bude T-Mobile Arena v Las Vegas hostit pokračování semifinálové série mezi Golden Knights a Canadiens. Montreal úvodní klání prohrál 1:4, přičemž padl po dlouhých sedmi zápasech. Dokáže družina kapitána Webera sérii srovnat stejně jako o den dříve Tampa?

03:00 Vegas Golden Knights – Montreal Canadiens

Stav série: 1-0

Úvodní zápas začal Montreal poměrně aktivně. Hned několikrát se dostal před brankářem Fleurym do výhodných střeleckých pozic, ale ani jednou uspět nedokázal. Proto už v 10. minutě trestal obránce Shea Theodore, jenž dokonale skryl svůj pokus od modré čáry.

O další branku se domácí postarali na začátku druhé třetiny, když střelec prvního gólu Theodore ještě vyšperkoval krásnou akci přihrávkou do strany na Alece Martineze, který se nemýlil. Naděje pro Canadiens přišla na začátku 33. minuty, to se do střelecké listiny zapsal mladík Cole Caufield.

Vzápětí ale domácí připravili odpověď z hole Mattiase Janmarka. Poté už Vegas s přehledem kontrolovalo dění na ledové ploše. V závěrečné periodě se ještě prosadil Nick Holden, jemuž velmi pěkně přihrál Reilly Smith. Carey Price se natahoval marně.

Klíčovými postavami prvního zápasu tak byli jednoznačně obránci Golden Knights. Ti vstřelili tři branky a celkově si v utkání připsali 6 kanadských bodů z dvanácti. Peter DeBoer tak mohl být s příspěvkem svých mužů v obraně maximálně spokojen.

„Kluci hráli výborné utkání. Z našeho celkového výkonu jsem měl dobrý pocit. Udrželi jsme si formu po sérii s Coloradem a bylo to znát. Ukázali jsme, že jsme válečníci,“ chválil trenér Zlatých rytířů své mužstvo.

Jak by také ne. Vegas vyhrálo už pátý zápas v řadě a pomalu ale jistě sahá na svou druhou účast ve finále Stanley Cupu. „V dalším zápase musíme hrát zase poctivě. Zároveň se chceme co nejvíce držet v útočném pásmu a hrát s kotoučem. To je recept na úspěch,“ má jasno nejproduktivnější hráč Vegas v play-off William Karlsson.

Montreal o svou sérii neporazitelnosti přišel. Ta se zastavila na čísle 7. Ani výborně chytající brankář Carey Price tentokrát nestačil zabránit prohře svého týmu. „Nebyli jsme tak dobří, abychom se Vegas mohli vyrovnat. Celou sezonu jsme s tímto soupeřem nehráli a nyní jsme poznali jeho kvalitu. I on má ale slabiny a my je v dalším zápase musíme využít,“ ví kouč Canadiens Dominique Ducharme.

Před sérií se spekulovalo, že by už do prvního zápasu mohli zasáhnout zranění Jon Merrill, Jeff Petry a Jake Evans. Žádné z těchto jmen se ale v sestavě neobjevilo a Montreal si opět musel poradit bez nich. Na marodce stále zůstává i Tomáš Tatar. Je však ve hře, že by se některý z těchto hráčů mohl zapojit do akce už ve druhém utkání.

