Spasila mu kariéru, teď chce Bergevin Tampu porazit. Čím se zapsal do dějin Bolts?

Ač je montrealským rodákem a coby důrazný obránce vystřídal osm klubů NHL, za Canadiens nikdy nehrál. Zato nosíval dres Tampy, za Lightning si Marc Bergevin zkraje devadesátých let odkroutil tři sezony. Frankofonní Kanaďan si zahrál i v historicky prvním mači Bolts, 7. října 1992 v kryté hale na floridském státním výstavišti. Byl tak u zrodu klubu, který v poslední době dominuje hokejovému světu. Teď se rozjetý kolos pokusí zastavit, v roli GM Habs.

"V Tampě se mi povedlo restartovat kariéru, abych byl upřímný," povídá Bergevin v rozhovoru pro zámořský tisk.

"Měl jsem za sebou těžké období. Hartford Whalers mě poslali na farmu, nedlouho poté mi umřel táta. Byl jsem na rozcestí a vlastně jsem neměl nikam namířeno," vzpomíná.

Pak se mu ozval tampský boss Phil Esposito, legendární kanonýr si Bergevina vyhlédl jako posilu do defenzívy. Snad jako parťáka pro Romana Hamrlíka, čerstvou jedničku draftu.

Tehdy sedmadvacetiletý zadák oblékl dres s číslem 25 a nechyběl na ledě v zahajovacím zápase sezony. Za ligového nováčka dokonce skóroval!

"Porazili jsme tehdy Chicago Blackhawks 7:3, Chris Kontos dal čtyři góly. A to, co si nikdo nepamatuje, je, že já jsem se trefil jako první bek Bolts.Na tomhle primátu jsem si pak dlouho zakládal," řekl Bergevin s úsměvem.

Za Lightning hrál rád.

Líbilo se mu, stejně jako mnohým dalším, přívětivé počasí, navrch měl výraznou roli a dostával spoustu prostoru. Po třech sezonách odešel o dům dál, nicméně na sklonku kariéry ještě na své oblíbené adrese přidal jeden mač.

Spoluhráči z devadesátých let by si nikdy netipli, že jednou z Bergevina bude generální manažer. Zmíněný Kontos pobavil, když prohodil: "Říkal jsem si, že by mohl být komikem." Pak dodal, že ve věčném šprýmaři viděl i kouče.

Bargevin duch baviče nezapře. Mezi upjatými funkcionáři působí jako zjevení, skoro jako rocková hvězda. Když si to promenáduje v červeném obleku, který přináší Montrealu výhry, připomíná Jokera v podání Joaquina Phoenixe.

Když přijde řeč na současnost, vlasatý pětapadesátník přece jen zvážní. "Tampa má úžasný tým. Stala se jedním z předních hokejových klubů."

Ví, že Bolts jsou jasnými favority finále Stanley Cupu. A že na Canadiens čeká ohromná šichta. Se stříbrným pohárem křepčili naposledy v ročníku 1992/93, paradoxně v době, kdy se Bergevin přidal na stranu jejich dnešního soka.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+