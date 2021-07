Sorry, kámo, sbal si! Koho může čekat vyplacení?

Nemusí se to zdát, ale od minulého pátku žije spousta hráčů v nejistotě. Smlouvy sice podepsané mají, ale jejich výkony či fakt, že se svým týmům jejich kontrakty nevyplácí, je mohou připravit o práci. Začalo totiž období, kdy mohou týmy vyplácet své hráče ze smluv. Kdo v tomto ohledu patří mezi favority?

Hodně živo by mohlo být v Edmontonu. Důvodů je hned několik. Zájem Oilers o obránce Duncana Keitha je, zdá se, neutichající. Problém vzniká ve finanční stránce věci, jelikož Chicago nechce o možnosti ponechání si části platu ani slyšet.

Keithova smlouva potrvá ještě dva roky, přičemž roční gáže přesahuje 5,5 milionů dolarů. Jinými slovy, tahle smlouva by zamávala s platovým stropem více, než by bylo zdrávo.

Nabízí se možnost, že by někdo mohl uvolnit místo. Kandidáti jsou podle zámořských novinářů dva. Mikko Koskinen a James Neal. Logičtější by pro Oilers bylo zbavení se prvně jmenovaného. Nealova smlouva – tudíž i část jeho platu, kterou by Oilers stále vypláceli – ještě potrvá čtyři roky. Koskinen bude po příští sezoně volným hráčem.

Pro přehlednost, kdyby Oilers vyplatili Neala, ušetřili by 3,8 milionu dolarů, v případě Koskinena by šlo o osm set tisíc dolarů méně.

A kdo dál?

Největším kandidátem na zrušení stávajícího kontraktu je rozhodně Tony DeAngelo z New York Rangers. Svým problémovým chováním byl známý delší dobu, letos to však bouchlo naplno a Rangers byli nuceni se od něj distancovat. Jedinou možností je vyplacení ze smlouvy. Rangers by tím rázem získali k dispozici přes čtyři miliony dolarů.

Jako už každoročně se také spekuluje o odchodu Louiho Erikssona z Vancouveru. To, že se jedná o špatný podpis, se vědělo tak nějak v moment, kdy se dohoda oznámila. Šestiletá smlouva na šesti milionů dolarů ročně zní v současnosti opravdu hrozivě. Kdyby došlo k vykoupení, Canucks by ušetřili dva miliony dolarů. Ty by se, vzhledem k nadcházejícím podpisům Peterssona a Hughese, mohly tuze hodit.

V mnohem složitější situaci se nacházejí v Minnesotě. Zach Parise a jeho smlouva, to je velký strašák. A vlastně zde nejde vybrat správně.

Pokud by se WIld rozhodli k vyplacení, v příští sezoně by se uvolnilo pět milionů dolarů. Jenže v následujících třech by se to Divočákům pěkně vrátilo. Pariseho smlouva by totiž opět nabyla téměř plných rozměrů. Až v posledních čtyřech ročnících jeho smlouvy by bral pouze 833 tisíc dolarů.

Kdyby se ale Wild rozhodli Pariseho ponechat, stále by mu platili 7,5 milionů dolarů. Vzhledem k tomu, že Parise proseděl play off na tribuně, se zdá být jeho výměna či vyplacení nevyhnutelná.

Mezi další jména, která by mohlo čekat vyplacení, patří například Jake Virtanen, Martin Jones, Braden Holtby nebo Jeff Skinner.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+