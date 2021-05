Smith s Koskinenem jsou na sklonku kariéry. Našli Oilers budoucí jedničku v KHL?

Edmonton se drží na druhé pozici v tabulce Severní divize a zřejmě na ní i do konce sezóny vydrží. Mike Smith podává velmi dobré výkony, ale ve svých 39 letech chytá možná poslední sezónu v kariéře. Co bude dál? Oilers se chystají podepsat Ilju Konovalova z Jaroslavle!

Letos Edmonton trable v brankovišti nemá, do budoucna ale jisté riziko existuje. Mike Smith dost možná ukončí kariéru, Koskinen má smlouvu jen do konce příští sezóny. Co pak?

Pod smlouvou mají Oilers trio mladých gólmanů. Olivier Rodrigue, Stuart Skinner a Dylan Wells jsou připraveni na farmě, nyní k nim zřejmě přibude další naděje.

Dvaadvacetiletý Ilja Konovalov. Ten byl draftován Olejáři ve třetím kole v roce 2019, tehdy jako šestý brankář v pořadí. S informací přišel ruský novinář Michail Zislis. Podle něj se Konovalov rozhodl ukončit své působení v Lokomotivu a odcestuje do zámoří.

Smlouvu by mohl podepsat za pár dní, od začátku května totiž neplatí hráčům v KHL smlouvy pro ročník 2020/2021.

Konovalov má za sebou již tři roky z pozice jedničky v Lokomotivu Jaroslavl. Za čtyři sezóny v KHL odchytal 111 zápasů, ve kterých pochytal 92,2 % střel soupeřů a vychytal 53 výher. Letos se do branky dostal celkem devatenáctkrát s bilancí devíti vítězství a deseti proher.

V roce 2019 obdržel cenu za nejlepšího nováčka sezóny KHL, vyhrál juniorskou MHL, kde se stal nejužitečnějším hráčem play-off. V sezóně 2019/2020 se dostal na Utkání hvězd KHL.

