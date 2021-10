Šířil dezinformace, odmítl očkování. Teď má McDavidův parťák po covidu potíže se srdcem

V závěru minulé sezony se dotkl hokejového nebe. Nastupoval s Connorem McDavidem a rázem mu přesně na hůl chodily brilantní přihrávky. Poznal, jaké to je nastupovat vedle génia na bruslích. Teď zažívá Josh Archibald pád z dobytých výšin. Nejprve se ocitl pod palbou kritiky kvůli tomu, že byl jediným hráčem ze sedmi kanadských klubů v NHL, co odmítl očkování. "Sobecké rozhodnutí," tepal jej třeba novinář Mark Spector. Poté se přišlo na to, že po onemocnění koronavirem má Archibald myokarditidu, tedy zánět srdečního svalu.

Archibald si v poslední době vyslechl své, část hokejové veřejnosti pobouřil postojem vůči vakcinaci a také vůči covidu obecně.

Kvůli tomu, že se nenechal naočkovat, měl přijít o velkou porci zápasů, a oslabit tak Edmonton.

V očích svých kritiků si nepomohl, když se zjistilo, že minulý rok na sociálních sítích šířil konspirační teorii o tom, že celosvětová pandemie měla být dopředu naplánovaná.

Osmadvacetiletý Kanaďan odkazoval na kontroverzní video Plandemic, které už bylo z YouTube staženo a o němž i jeho tvůrci přiznali, že obsahuje chyby. "Nechal se ovlivnil dezinformacemi šířenými krajní pravicí a blbostmi typu Plandemic," píše Spector.

Dění kolem Archibalda dostalo zajímavou zápletku o víkendu, když trenér edmontonských Olejářů Dave.Tippett oznámil, že vítěz Stanley Cupu z roku 2017 prodělal covid, načež se u něj objevila myokarditida.

Archibald není prvním profesionálním sportovcem, které ho postihlo zánětlivé onemocnění srdce, poté co se nakazil koronavirem. Ostatně není potřeba opouštět ani hokejové vody, dokonce ani kabinu Oilers, abychom našli další příklad. Řeč je o brankáři Alexi Stalockovi.

V případě Stalocka se očekává, že vynechá celou sezonu. Jak to bude s Archibaldem, není v tuto chvíli jasné. Mimo je na dobu neurčitou.

Pro kanadský klub se zdánlivě jedná o nepříjemnost, důrazné křídlo v ročníku 2020/2021 zvládlo 13 bodů. Pár mačů mu to klapalo s McDavidem, seděli si. Archibald je navíc ceněný pro svou obětavost, chodívá na oslabení.

Na druhou stranu mu vůbec nelichotí analytické údaje, a tak možná jiný hráč využije jeho čas na ledě lépe.

Generální manažer Ken Holland byl navíc připraven odeslat Archibalda do AHL, pokud by do startu základní části nezměnil názor a nepodstoupil očkování.

Nechat si na soupisce neočkovaného hráče, ještě k tomu borce, co zpravidla hrává ve čtvrté lajně, nedává pro kanadské kluby smysl. Archibald by přišel o více než 30 zápasů a zároveň o spoustu tréninků. Dali byste pak takového hokejistu do základní sestavy? Nerozehraného, třeba z formy?

Vše nakonec vyřešila ona nečekaná, pro někoho karmická pointa.

