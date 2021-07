Simmonds bude pokračovat v Torontu, Johansson zase v Coloradu

S novými smlouvami se nyní roztrhl pytel a je to logické. Spousta hráčů se může na konci července stát nechráněnými a jinak tomu nebylo v případech Waynea Simmondse a Jonase Johanssona. První zmíněný zůstane v organizaci Maple Leafs minimálně dvě sezóny, švédský gólman prodloužil s Coloradem smlouvu o jeden rok.

Toronto Maple Leafs

Wayne Simmonds se od svého odchodu z Philadelphie Flyers hledá, když od roku 2019 vystřídal už pět klubů. Nyní se však zdá, že zakotví na delší dobu v Torontu, kde v úterý podepsal dvouletý kontrakt, během kterého si vydělá 1,8 milionu dolarů.

Dvaatřicetiletý útočník se mohl stát 28. července nechráněným volným hráčem, avšak nestane se tak. Wayne Simmonds si během osmatřiceti zápasů v základní části připsal sedm branek a dvě asistence, k tomu v play off přidal jednu asistenci v sedmi utkáních.

Kanadský útočník byl také součástí letošní blamáže Toronta, které vypadlo už v prvním kole play off proti Montrealu, který sérii v posledních třech utkáních obrátil z nepříznivého stavu 1-3 na zápasy.

„Byla to jedna z nejtěžších porážek v mém životě. Osobně mi po přečtení toho, jak jsme zklamali a co jsme měli udělat jinak, zůstala v puse hořká pachuť. Všichni si o našem týmu říkali a psali, co chtěli, což mě mrzelo.“

„Vím, že máme dost dobrý na to, abychom se dostali dále než do prvního kola, čemuž chci pomoct v dalších sezónách. Jsem v tom s mými spoluhráči a také budu. Chtěl jsem tady zůstat a chci dokázat, že se ti píšící pesimisté mýlí,“ vzkázal Wayne Simmonds.

Colorado Avalanche

Novou smlouvu si vychytal také švédský pětadvacetiletý gólman, který během stávající sezóny přestoupil z Buffala Sabres do Colorada Avalanche, které si tohoto brankáře pojistilo minimálně na další sezónu. Finanční stránka kontraktu zatím není známá.

Johansson nastoupil v dresu Colorada od začátku zápasů sedmkrát, když jeho tým pětkrát vyhrál, jednou prohrál a jednou soupeři podlehl v prodloužení. Celkově zasáhl do osmi zápasů, ve kterých obdržel průměrně 2,06 branky na zápas s úspěšností zákroků 91,3%. K tomu všemu vychytal jedno čisté konto.

Jasnou jedničkou Lavin je Philipp Grubauer, který v letošní sezóně nastoupil do padesáti zápasů. Colorado má kromě Jonase Johanssona ještě dva brankáře, přičemž Pavel Francouz vynechal celou sezónu vinou zranění a Devan Dubnyk, jenž si v dresu Avalanche připsal pět startů s průměrem 3,25 obdržených branek za zápas, se nejspíše stane nechráněným volným hráčem, jelikož by ze strany vedení Colorada nebylo příliš taktické si v týmu držet čtyři brankáře, kteří by potenciálně mohli zastávat roli jedničky či dvojky týmu NHL.

