Sharks hledají léčitele chorého brankoviště, v úvahu připadá Mrázek i Vaněček

Procentuální úspěšnost brankářů San Jose v posledních třech sezonách? Hotová tragédie. V celkovém součtu nastřádal tým ze západního pobřeží USA hodnotu 89,2 %, níž se nepropadl žádný jiný klub. Martin Jones a jeho kolegové vykopávají svému zaměstnavateli hluboký hrob, ze kterého se Sharks budou hrabat velice těžko. Nedá se svítit, musí přijít radikální změna.

„Je třeba začít řešit naše gólmany. Prozkoumáme všechny možnosti, protože víme, že je to zásadní. Rok, který přináší expanzivní draft Seattlu, může nabídnout řadu dostupných brankářů.“

Čtete slova manažera Douga Wilsona z poloviny května tohoto roku. Lokálním novinářům sliboval, že se pokusí opravit díru, přes kterou do sestavy San Jose zatéká ve velkém. Wilsonovo mužstvo už je dávno po krk ve vodě.

V minulé sezoně se mezi tyčemi prostřídali Martin Jones, Devan Dubnyk, Josef Kořenář a velmi střídmě také ruský talent Alexej Melničuk. Ani jeden z nich momentálně na pozici neohrožené jedničky nemá. Trh s volnými hráči, nebo také případná výměna, ovšem nabízí řadu zajímavých možností.

Jake Allen (Montreal)

San Jose o něj mělo zájem už vloni, pak ovšem podepsal tříletou smlouvu s Canadiens. Před Seattlem Montreal zcela jistě ochrání jedničku Careyho Price. I když Allen nezažil svou nejúspěšnější sezonu, v 31 letech se stále může posouvat vpřed a post nejvytěžovanějšího brankáře Sharks se svými zkušenostmi v pohodě zastane. Skvělý kandidát, kterého ovšem nebude snadné získat.

Jonathan Bernier (Detroit)

Přestože chytal za prostupnou obranou Red Wings, dostal se na hodnotu 91,4 %. Počátek kariéry prožil v Los Angeles, kde se ale přes svého jmenovce Quicka do branky příliš nedostával. Od té doby prostřídal čtyři kluby, které vždy patřily k těm horším. Zvládá proto zápasy, kdy je pod velkým střeleckým tlakem. I když by v létě měl být volným hráčem, neposkytuje dlouhodobé řešení. Jako přestupná stanice by ale posloužit mohl.

Chris Driedger (Florida)

Pokud si Cats netroufnou vykoupit Sergeje Bobrovského ze smlouvy, Driedgerův čas na vysluněném poloostrově je u konce. Jestli se má stát někdy jedničkou, nastává možná nejlepší příležitost. Dlouhou smlouvu očekávat nemůže, přestože letos chytal velice slibně. „Líbí se mi. Je velký, skvěle se pohybuje, tvrdě bojuje o každý zákrok,“ chválí jej pro The Athletic bývalý brankář Martin Biron. San Jose v případě Chrise Driedgera nemají co ztratit, zvlášť pokud ho nepodepíší na déle než dva roky.

Tristan Jarry (Pittsburgh)

Vloni neměl nic jisté, ale u Penguins nakonec zůstal, když vyhrál pomyslný souboj o přestup s parťákem Mattem Murrayem. Bylo to poté, co odchytal svou životní sezonu a v hlasování o Vezina Trophy skončil sedmý. Letos už tak dominantně nepůsobil, mnoho inkasovaných gólů z play off jde za ním, na nápravu nedostatků má ovšem v 26 letech fůru prostoru. Smlouva mu poběží ještě dva roky, chce to jen najít stabilitu.

Petr Mrázek (Carolina)

U tohoto českého brankáře nikdy nevíte, jakou verzi dostanete. Určitě by mohl zastávat pozici startéra a v uplynulé základní části předvedl navzdory zranění nejeden famózní výkon. Jenže zároveň má na kontě několik sezon, kdy měl v NHL patřit do zlatého standardu, ale zklamal. Společně s týmovým kolegou Jamesem Reimerem by mohl okusit trh volných hráčů. Oba budou v takovém případě pro San Jose dávat smysl, opět ale spíše v krátkodobém horizontu.

Vítek Vaněček (Washington)

Kdo ví, kde by byl dnes Vítek Vaněček, pokud by Henrik Lundqvist nemusel poslední sezonu odpískat pro operaci srdce. Jenže prostřednictvím této nečekané komplikace Vaněček prostor dostal a ukázal solidní nováčkovský výkon. V hlasování o Calder Trophy dokonce zakotvil na parádním šestém místě. I když dělal, co mohl, ochrana před expanzivním draftem patrně postihne Ilju Samsonova. A Vaněček by tak měl být k mání. Otázkou je, zda v současné pozici může Sharks vůbec pomoci.

