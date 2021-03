Sharks čeká důležitá bitva s Coyotes. Najdou Devils konečně recept na Capitals?

Nebýt odložení duelu mezi Montrealem a Edmontonem, mohli se těšit příznivci National Hockey League na pět bitev. Přesto nabízí ligový program čtyři velice zajímavá střetnutí. Do akce půjde Hertlovo San Jose či Zachovo New Jersey, které by rádo konečně pokořilo Washington.

00:05 Washington Capitals – New Jersey Devils

Druhé setkání ve dvou dnech.

Dvacet čtyři hodin poté, co hokejisté Washingtonu porazili díky čtyřem brankám hráčů ruské národnosti 4:3 New Jersey, se oba celky potkají znovu. K této konfrontaci dojde v rámci této sezony už pošesté.

Lepší vzájemnou bilanci mají Capitals, kteří proti Ďáblům pětkrát vyhráli a jen v jednom případě se New Jersey povedlo vybojovat aspoň bod.

Dá se predikovat i obsazení obou brankovišť. Málokdy se totiž stává, aby gólman odchytal dvě klání ve dvou dnech. Tentokráte by tak měli dostat šanci Ilja Samsonov na straně Capitals a Scott Wedgewood za Devils.

01:00 St. Louis Blues – Anaheim Ducks

Dvě porážky v řadě a dost? Bluesmani mají po pěti zápasech na venkovních kluzištích možnost vrátit se v domácím prostředí na vítěznou vlnu a upevnit si místo na čtvrtém, tedy posledním postupovém místě v tabulce Západní divize.

Ani Anaheim není v optimální formě. Aktuálně nejhorší mužstvo své divize nevyhrálo už tři zápasy, na výhru v základní hrací době pak čeká už od 12. února, kdy hubeným výsledkem porazilo Golden Knights.

Vzpruhou pro Kačery by mohly být dobré zprávy z marodky. Vyléčil se brankář John Gibson a z covidového protokolu se vrací čtveřice ve složení Danton Heinen, Ben Hutton, Jacob Larsson a náhradní gólman Anthony Stolarz.

03:00 Arizona Coyotes – San Jose Sharks

Velmi důležité střetnutí vzhledem k postavení obou celků v tabulce. Sharks se vrací na led arény, která jim na začátku sezony v nepříznivé situaci sloužila jako dočasný domov.

Podívejme se blíže na postavení těchto soupeřů. Arizona odehrála třiatřicet utkání, přičemž získala stejný počet bodů, tento výsledek ji pak stačí na páté místo. To sedmí Žraloci mají oproti Yotes dvě utkání k dobru a počítají na ně tříbodovou ztrátu.

Lepší formu mají Sharks, kteří si proti rivalovi z Los Angeles připsali dvě vítězství v řadě, Kojoty naopak může podpořit poslední vybojovaná výhra nad Coloradem.

03:00 Calgary Flames – Winnipeg Jets

Zatímco Calgary bojuje o to, aby proklouzlo mezi elitní čtyřku, Winnipeg se v noci může dotáhnout až na vedoucí Toronto.

Vraťme se k cestě Plamenů za účastí v play-off. Mužstvo z Alberty má za sebou výsledkově nedostatečný venkovní trip. Ten paradoxně začalo Calgary výhrou nad Torontem, následně ale se stejným soupeřem prohrálo a hned dvakrát nestačilo na poslední Ottawu.

To Tryskáče čeká páté představení na ledě soupeře v řadě. V těch čtyřech zmíněných dvakrát odcházeli poraženi, v obou případech zásluhou Edmontonu. Chuť si ale spravili na Vancouveru, jenž na Jets nestačil 0:4 a 1:5.

